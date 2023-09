Israel Adesanya e Manel Kape quase brigaram durante acalorada altercação na coletiva de imprensa do UFC 293

Israel Adesanya e Manel Kape não vão se enfrentar no UFC 293, mas isso quase mudou durante uma acalorada altercação na coletiva de imprensa pré-luta, na quinta-feira, na Austrália.

O incidente eclodiu depois que Kape foi questionado sobre sua luta agendada contra Felipe dos Santos, que aconteceu em cima da hora depois que o favorito local – e companheiro de equipe de Adesanya – Kai Kara-France desistiu do card devido a uma concussão sofrida por Kara-France no campo de treinamento.

Apesar de não lutar, Kara-France ainda apareceu na coletiva de imprensa para apoiar seus companheiros de City Kickboxing, e não demorou muito para Kape notá-lo sentado a poucos metros de distância.

“Infelizmente, Kai Kara-France é um idiota”, Kape gritou para o ex-desafiante interino ao título peso mosca do UFC. “Uma merda de merda. [Sitting] na minha frente e você é culpado porque esse garoto vai pagar. Porque você é um merda.

“Você teve três semanas para lutar comigo, seu idiota. Olhe para você. Você tem coragem de vir aqui. Sim, levante-se, filho da puta! Levante-se, filho da puta!.”

Enquanto Kara-France permaneceu sentado, Adesanya levantou-se a apenas um assento de Kape, com apenas o competidor peso pesado Tai Tuivasa entre eles.

Adesanya então começou a gritar com Kape, o que levou o veterano do RIZIN a voltar sua atenção para o campeão dos médios do UFC. A segurança subiu no palco para ficar entre eles.

“Sente-se!” Kape gritou para Adesanya. “Eu vou te foder. Cala a sua boca!”

Adesanya continuou gritando com Kape, zombando do peso mosca por tentar desafiá-lo para uma luta.

“Olhe para esse pequeno anão tentando brincar comigo”, disse Adesanya. “Eu vou enterrar você.”

Tuivasa tentou restaurar a ordem, sorrindo durante toda a altercação. De alguma forma, foi o adversário de Adesanya, Sean Strickland, quem se tornou a voz da razão durante o encontro.

“Acalme-se!” Strickland disse, dirigindo-se a Adesanya. “Essa não é a luta. Deixe o homenzinho em paz. Eu deveria ser o idiota aqui, Izzy, esse não é o seu trabalho.

As cabeças mais frias prevaleceram e a coletiva de imprensa continuou, embora Kape eventualmente tenha se dirigido a Kara-France novamente quando lhe perguntaram se aquela luta ainda o interessaria após o término do UFC 293.

“Acredito que na próxima luta lutarei pelo título, mas depois disso quero aquele cara, Kai Kara-France”, disse Kape. “Eu quero esse homem. Você foge de mim. Seu treinador disse que vocês deveriam estar recuperados das lesões. Vocês têm que ter a mentalidade de campeão, então vocês têm que [fight through] os ferimentos. O que aconteceu com você? Essa é a questão.”

Antes de enfrentar Dos Santos assim que a coletiva de imprensa terminasse, Kape disparou mais um tiro em Kara-France, lançando o dedo médio diretamente para ele no meio da multidão enquanto ele caminhava em direção ao seu oponente no palco.