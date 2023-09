Israel Adesanya explica porque está ‘torcendo’ por Khamzat Chimaev no UFC 294, mas avisa sobre Paulo Costa

Israel Adesanya já derrotou a grande maioria dos pesos médios do elenco do UFC, então está sempre em busca de novas competições.

Ele enfrentará um desses desafios no UFC 293, quando enfrentar Sean Strickland na luta principal, com outro possível confronto contra Dricus Du Plessis, depois que o sul-africano despachou o ex-campeão Robert Whittaker em julho. Outra luta no horizonte que pode dar a Adesanya mais um confronto inédito é o confronto entre Paulo Costa e Khamzat Chimaev no UFC 294.

Embora Adesanya tenha uma vitória impressionante sobre Costa há três anos, ele nunca enfrentou Chimaev, então isso é definitivamente intrigante para ele. O invicto checheno provavelmente precisará apenas de uma única vitória contra Costa para se consolidar imediatamente como um dos principais candidatos aos 185 libras, e é exatamente por isso que Adesanya está torcendo por ele.

“Não sei quem vai ganhar, mas acho que se estou favorecendo, posso estar favorecendo Khamzat um pouco mais”, disse Adesanya ao MMA Fighting enquanto aparecia em nome do Stake.com. “Porque gosto de sangue novo.”

Chimaev é considerado um futuro campeão quase desde o primeiro dia em que chegou ao UFC, embora parecesse que sua trajetória inicial passaria pelo peso meio-médio e não pelo peso médio.

As dificuldades de redução de peso anularam esses planos, então agora Chimaev retornará aos 185 libras, onde lutou anteriormente no UFC, mas também está pulando direto para o fundo da piscina contra alguém como Costa.

Não há amor perdido quando se trata da rivalidade que Adesanya compartilhava com Costa, mas ele também avisa Chimaev que é melhor não esperar uma noite fácil no escritório quando enfrentar o brasileiro em outubro.

Fora as derrotas para Adesanya e Marvin Vettori, Costa está invicto no UFC, incluindo vitórias notáveis ​​sobre o ex-campeão dos médios Luke Rockhold e o multi-desafiante ao título Yoel Romero. Em suas 14 vitórias na carreira, Costa terminou em 11 por nocaute.

“Acabei de fazer o Paulo parecer fácil, mas acredite, ele é uma luta difícil”, disse Adesanya. “Ele é uma luta difícil, mas eu fiz ele parecer fácil. Mas acho que estou torcendo mais por Khamzat nessa luta.”

Embora Adesanya tenha seus próprios problemas para resolver no dia 9 de setembro com sua luta contra Strickland na Austrália, o campeão nigeriano de 34 anos sempre tem tempo para ficar de olho no que está acontecendo no resto da divisão dos médios.

Nesse caso, Adesanya pode estar procurando um futuro adversário um mês depois de sua própria luta e dependendo de como as coisas vão no UFC 293, ele pode até tentar enfrentar alguém como Chimaev antes do final de 2023.

“Não é engraçado?” Adesanya disse. “Sou eu quem realmente está incentivando as brigas. Estou até tentando ter mais um este ano. Veremos. Sim, definitivamente [might get one more fight this year]. Veremos.”