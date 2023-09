Israel Adesanya faz breve declaração pós-luta antes de sair rapidamente da coletiva de imprensa do UFC 293

Israel Adesanya fez uma breve aparição na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 293 para falar sobre sua derrota para Sean Strickland antes de entregar o microfone ao seu técnico, Eugene Bareman.

Foi uma noite difícil para Adesanya, que perdeu por decisão unânime para Sean Strickland na luta principal, o que lhe custou o título dos médios do UFC. Adesanya sofreu um knockdown no primeiro round que poderia facilmente ter levado à paralisação, mas ele sobreviveu ao ataque para passar pelos cinco rounds.

Infelizmente, Adesanya nunca acertou o ritmo e Strickland o atacou com o plano de jogo perfeito para conquistar a vitória e conquistar o título dos médios do UFC.

Posteriormente, Adesanya prestou homenagem a Strickland por sua vitória e explicou que queria sair para passar um tempo com seus entes queridos.

“Eu tinha um plano diferente para isso, mas novamente a vida joga obstáculos em você”, disse Adesanya. “Ganhando ou perdendo, eu não ia falar muito de qualquer maneira, mas agora, perdi esta noite para o melhor homem da noite. Eu só quero estar com pessoas que se preocupam comigo – minha equipe e eles estão esperando por mim, então vou fazer isso.

“Mas vou deixar você nas mãos capazes de um homem que é muito mais inteligente do que eu, vou admitir isso na mídia nacional mundial, vou deixar você com Eugene Bareman. Ele vai lidar com isso pela primeira vez. Quero relaxar, tomar café da manhã, construir minha família e até a próxima.”

Bareman acrescentou que enquanto Adesanya perdeu o título, três de seus companheiros do City Kickboxing conquistaram vitórias no UFC 293 e todos queriam comemorar juntos.

A derrota deixou Adesanya para 1-2 em suas últimas três lutas, depois que ele travou duas batalhas com o rival de longa data Alex Pereira em confrontos consecutivos. Adesanya sofreu uma derrota por nocaute em seu primeiro confronto no UFC antes de se recuperar e retribuir o favor a Pereira na revanche em abril.

Ele era então esperado para enfrentar Dricus Du Plessis no UFC 293, mas o lutador sul-africano não conseguiu competir devido a uma lesão no pé sofrida na vitória sobre o ex-campeão dos médios Robert Whittaker, em julho.

Isso levou Strickland a disputar o título e ele certamente aproveitou ao máximo a oportunidade ao quase anular Adesanya durante o jogo de 25 minutos.

Agora Adesanya vai juntar os cacos e buscar se reagrupar antes de retornar à ação no UFC.