Israel Adesanya quebra o silêncio sobre a perda de Sean Strickland: ‘Parecia um sonho ruim’

Israel Adesanya quebrou o silêncio sobre a derrota no UFC 293 para Sean Strickland.

O bicampeão peso médio do UFC promoveu uma entrevista em seu canal no YouTube com seu irmão David Adesanya na quarta-feira, refletindo sobre seus pensamentos sobre a impressionante perda de título pela primeira vez desde a coletiva de imprensa pós-luta do UFC 293.

“Silenciosamente confiante”, respondeu Adesanya quando questionado sobre como está se sentindo. “Silenciosamente confiante, e isso depois de assistir a luta. Eu estava tipo, ‘Ah, sim, entendo.’”

Adesanya, 34 anos, sofreu um dos resultados mais chocantes do UFC na memória recente quando perdeu por decisão unânime para Strickland no pay-per-view de 10 de setembro.

Adesanya era um grande favorito nas apostas para derrotar Strickland e conquistar a nona vitória do campeonato de sua carreira no UFC, mas foi Strickland quem se tornou a história. O impetuoso americano superou e superou Adesanya de um pilar a outro em um caso totalmente em pé. Strickland até derrubou Adesanya com uma forte rajada no primeiro round e fechou a luta provocando Adesanya, gritando para que o agora ex-campeão avançasse.

“Como eu me senti lá? Como um pesadelo”, disse Adesanya.

“Não foi um pesadelo. Um pesadelo é como, ‘Oh merda, merda.’ Um pesadelo é como se você estivesse com medo. Foi como se você tentasse acertar o cara e parecesse braços de macarrão. Tipo, que merda é essa? Então, sim, eu me senti assim – como um pesadelo. A sensação que tive assistindo foi completamente diferente, e liguei [coach] Eugênio [Bareman] logo depois conversamos – e a mesma coisa, estou bastante confiante.

Adesanya disse na terça-feira que parecia que a luta passou “surpreendentemente rápida” naquele momento. Ele disse que se sentiu bem após o knockdown e estava totalmente recuperado no início do segundo round, mas o ritmo e a pressão de Strickland nunca o deixaram entrar em um fluxo confortável.

“Não sabia que era a última rodada”, disse Adesanya. “Eu estava tipo, ‘Esta é a última rodada?’ Porque eu vi a última rodada e pensei, ‘Puta merda, OK. Vamos. Você precisa fazer alguma coisa. Mas sim, foi exatamente o que eu senti naquela luta, não foi – bleh. Foi simplesmente, blh. Mas, novamente, também era assim que ele trabalhava. Ele simplesmente nunca me deixou entrar no meu ritmo.

“Só não consegui pegar meu ritmo por causa da pressão dele. Ele estava lá constantemente, e sempre que eu estava armando para ele porque ele estava ali, então seu treinador o ajudava, e eu dizia, ‘F ***.’ Foi apenas um bom plano de jogo da parte deles. Mas também, para mim, não fui capaz de me ajustar rapidamente.

“Eu disse isso antes da luta, acho que a guarda dele é realmente única e pouco ortodoxa, então não consegui encontrar meu jab”, acrescentou Adesanya. “E eu sou capaz de encontrar meu jab [always]. Posso encontrar o queixo. Estou muito confiante nisso, mas a guarda dele estava muito boa. Foi bom. Boa defesa e bom ataque, jogo equilibrado.”

Adesanya observou que um companheiro de equipe apontou, em retrospecto, que “The Last Stylebender” não se comportou com a mesma intensidade de depois que o UFC 293 mudou de uma luta rancorosa contra Dricus du Plessis para uma luta contra Strickland como oponente substituto. . Adesanya admitiu que “simplesmente não tinha aquele veneno” para Strickland, mas disse que ainda se sentia no topo de seu jogo – pelo menos, até a ação começar na jaula.

“Eu me senti melhor nas costas”, disse Adesanya. “Eu estava tipo, ‘Puta merda, sou esperto’. Mas sim, eu não sei, apenas parecia um pesadelo. Meus braços eram apenas macarrão. Eu não tive nenhuma pressão. Eu simplesmente estranho. A certa altura eu estava tipo, eu sabia – eu estava tipo, ‘Tenho que acabar com esse cara, tenho que acabar com esse cara.’ E eu tentei. Eu armei para ele algumas vezes, ele defendeu bem, o corner o ajudou, eles o estavam guiando bem, e então eu apenas, ‘OK, tente encontrar algo – e não seja pego.’ Especialmente na última rodada, eu pensei, ‘Cuidado, não seja pego’.

“Eu não gosto de lutar assim. Gosto de lutar para vencer e não ficar principalmente na defensiva. Gosto de ser ofensivo em certas situações, como na última rodada, ‘OK, temos que ir’, mas simplesmente não consegui ir.”

Quando questionado sobre quando voltaria a lutar, Adesanya respondeu simplesmente: “Veremos”.

“Não acabou”, disse ele. “A história ainda está sendo escrita.”

Adesanya afirmou que seu objetivo agora é se tornar tricampeão dos médios do UFC. Ele também observou que não se importa com quem segura o cinturão quando ele consegue sua próxima disputa pelo título.

“O cinturão nunca importou para mim”, disse Adesanya. “Quero dizer, obviamente, mas quantas vezes eu já disse que é apenas uma tiara chique que traz mais dinheiro e isso e aquilo, rah, rah, rah. Esse cinto é apenas um belo acessório. Já tenho cintos, tenho muitos cintos.

“Vou fazer isso de novo, só por diversão”, acrescentou Adesanya, mostrando três dedos para indicar seu futuro como potencial tricampeão do UFC. “Apenas por diversão.”