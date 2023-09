“Isso é #&% a coisa real!” CJ Gardner-Johnson anima os fãs de Detroit com uma máscara de esqui azul

EUn uma reviravolta eletrizante após sua impressionante vitória na semana 1 contra o Chefes de Kansas City, Segurança do Detroit Lions CJ Gardner-Johnson está convocando o Cidade do Motorbase de fãs apaixonada para fazer uma declaração como nenhuma outra.

Conhecido por seu comportamento impetuoso e implacável em campo, Gardner Johnson está pedindo Leões fiéis a usar máscaras de esqui azuis nos jogos desta temporada, com o objetivo de abraçar uma nova cultura de intimidação no NFL.

Durante uma recente sessão de mídia, Gardner-Johnson tomou banho elogios no Leões base de fãs, elogiando-os como “provavelmente os fãs mais implacáveis ​​do jogo”. Ele enfatizou o papel fundamental que esses torcedores fervorosos desempenham no aumento do moral da equipe e na criação de um ambiente verdadeiramente hostil para os adversários visitantes.

“De falar merda, eles se alimentam de nós” Gardner Johnson declarou apaixonadamente, ainda em alta com os rugidos da torcida local durante seu último confronto com o Chefes.

Você verá no domingo. Máscaras de esqui azuis por toda parte. CJ Gardner Johnson

CJ Gardner diz que os Leões têm os torcedores mais implacáveis ​​da fama e que deveriam começar a usar máscaras de esqui nos jogos

Este apelo inesperado aos fãs para usarem máscaras de esqui azuis alinha-se com a visão do seu treinador principal, apropriadamente chamado Treinador Bradque defendeu a noção de abraçar o papel de NFL vilões. Gardner Johnson acredita firmemente que esta mudança cultural é a chave para o sucesso dos Leões.

“O que o treinador Brad diz, nós somos vilões, certo? Faz parte de nós, é apenas a cultura, estou mudando isso.” Gardner Johnson declarou com determinação. “Sem sacos de papel. Máscaras de esqui, vamos levar o que é nosso.”

Gardner Johnson continua esperançoso de que Leões os fãs ouvirão seu grito de guerra e participarão ativamente desta iniciativa única. Ele chegou ao ponto de propor uma reviravolta pouco convencional para as apresentações dos jogadores antes do jogo, sugerindo: “Espero que eles apresentem a defesa, com máscaras de esqui.”

Enquanto o Leões de Detroit esforçar-se para estabelecer uma presença formidável no NFL, CJ Gardner Johnson está provando que sua liderança inspiradora se estende além do campo de futebol, incentivando seus companheiros de equipe e a torcida a se unirem na criação de uma atmosfera distinta e intimidante nos jogos desta temporada emocionante.