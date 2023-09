Itaú anuncia quase 300 oportunidades para todo o país

As oportunidades são para Pernambuco nestes municípios:

A avaliação está marcada para 03 de outubro. Os candidatos serão avaliados mediante fase on-line, entrevista e envio de currículos.

Se inscreva clicando aqui. O prazo para se candidatar vai até 25 de setembro. É importante ressaltar que a relação de emprego será regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) Não haverá cobrança de taxa.

A Unilever está na lista das que mais empregam. Dessa vez, são mais de 100 vagas de emprego para todo o país. As inscrições já estão abertas, inclusive, prorrogadas.

As oportunidades são para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

As oportunidades são para nível superior e engloba estudantes do ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnologia), com previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

Não é obrigatório ter proficiência em língua estrangeira, porém, o candidato precisa ter disponibilidade de horário para estagiar 30 horas por semana.

Comercial e Desenvolvimento de Negócios; Compras; Comunicação Institucional; Finanças; Jurídico; Logística; Marketing; Pesquisa e Desenvolvimento; Qualidade; Recursos Humanos; Supply Chain; Tecnologia da Informação; e Trade Marketing.

Aguaí/SP, Vinhedo/SP, Valinhos/SP, São Paulo/SP, Indaiatuba/SP, Brasília/DF, Pouso Alegre/MG, Curitiba/PR, Recife/PE, Igarassu/PE e Rio de Janeiro/RJ.

O programa anuncia que será voltado a candidatos de diversas origens, com foco em atrair indivíduos negros, LGBTQIAP+, com deficiência e mulheres. As vagas abrangem uma ampla gama de áreas

