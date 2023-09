J Balvin faz festa surpresa para o aniversário de 30 anos da namorada Valentina Ferrer

J Balvin sabe como se divertir… e garantiu que sua modelo GF fizesse o mesmo no aniversário dela, por isso deu a ela uma luxuosa festa surpresa!

O artista colombiano alugou uma enorme villa – com mais de 7.000 pés quadrados – na orla marítima de Miami Beach para sua namorada, Valentina Ferrer‘s, 30º aniversário no domingo à noite… com cerca de 35 pessoas comparecendo para comemorar, incluindo sua família.