Ja Rule frita 50 Cent por causa de incidente com lançamento de microfone: ‘Aproveite os processos’

E compilei vários clipes no Instagram, que incluíam performance dos anos 50 do Super Bowl LVI e Potência 106 Bryhana Monegain ferimentos faciais causados ​​pelo microfone jogado.

“Não vamos esquecer… Aproveite essas acusações criminais e processos judiciais, idiota!!!” Ja brincou no IG enquanto adicionava hashtags às suas marcas de bebidas alcoólicas, assim como 50 faz em todas as suas próprias postagens.

Como informamos, 50 é um suspeito no caso de bateria criminosa O LAPD abriu após o colapso do microfone do rapper.