Já viu um COMETA? Se PREPARE! Ele está passando pela TERRA

Na vasta abóbada celeste, um explorador cósmico deixa sua marca resplandecente: um cometa recém-descoberto está prestes a realizar uma passagem única pela Terra nos próximos dias. Este fenômeno é descrito como “potencialmente intergaláctico”. Nishimura navega pelo espaço a uma velocidade verdadeiramente impressionante. Assim, o ponto mais próximo de sua trajetória estará situado a uma distância notável de 125 milhões de quilômetros de nosso planeta.

À medida que sua aproximação se torna mais evidente, numerosos entusiastas já antecipam o momento em que poderão contemplá-lo nos céus noturnos. Prossiga com a leitura para obter informações detalhadas sobre como observar esse espetáculo astronômico singular, como é o cometa.

Quando descobriram o cometa?

O cometa C/2023 P1, também conhecido como Nishimura, se aproximará o suficiente da Terra para que possamos observar seu movimento, brilho e cauda. Essa rocha congelada foi descoberta recentemente por Hideo Nishimura, astrônomo amador japonês, em 11 de agosto, usando uma câmera digital.

Esse corpo espacial é possivelmente de origem interestelar. Isso significa que vem de fora do nosso sistema solar. Ele conseguiu escapar da detecção pelos instrumentos de observação mais sofisticados. No momento, se localiza na constelação de Gêmeos e seu brilho está aumentando à medida que se aproxima do Sol.

Vários especialistas chegaram à conclusão de que ele é classificado como um cometa não periódico, o que indica que sua aproximação à Terra é um evento incomum. A longa jornada que o C/2023 P1 está realizando pelo espaço profundo, provavelmente originando-se na enigmática nuvem de Oort, abrange milênios.

Algumas teorias sugerem que esta pode ser a primeira vez que ele se aproxima significativamente da Terra, o que acrescenta um toque fascinante à sua presença nos céus. Portanto, este é um evento astronômico extraordinário que merece nossa atenção.

Quando Nishimura passará pela Terra?

As estimativas astronômicas apontam que o cometa Nishimura poderá ser avistado a olho nu durante a primeira quinzena de setembro. Ele se parecerá com uma pequena estrela com uma cauda que corta parte do céu. No entanto, a NASA destacou dois pontos cruciais relacionados a essa observação.



Você também pode gostar:

Primeiramente, a descoberta de Hideo Nishimura posicionou o cometa em um ângulo em relação ao Sol. Isso significa que, da Terra, ele será visível apenas durante o pôr-do-sol ou o nascer do sol.

Estará muito próximo do nosso planeta no dia 1º de setembro e sairá de nossa área de observação em 12 de setembro. Assim, alcançará o ponto mais próximo do Sol em 17 de setembro.

Portanto, para testemunhar esse espetáculo celeste, os observadores devem estar preparados para procurar o cometa durante as primeiras horas do crepúsculo ou logo antes do amanhecer. É um fenômeno que promete fascinar os entusiastas da astronomia em todo o mundo.

Nasa registrou recente passagem de um cometa

A NASA divulgou um registro impressionante do cometa 322P passando muito próximo do Sol em 21 de agosto. A sonda SOHO, que possui uma vasta experiência no espaço e vem registrando eventos como esse desde 1995, foi responsável por capturar esse momento.

O cometa 322P já havia sido avistado pela mesma sonda anteriormente, em 1999, na sua primeira detecção. À medida que era observado em diferentes ocasiões, recebeu nomes variados, como P/1999 R1, P/2003 R5, P/2007 R5 e P/2011 R4.

Esse cometa pertence à categoria conhecida como Kreutz Sungrazers. Ela se destaca por suas órbitas extremamente elípticas, que o leva muito perto do Sol, às vezes passando através de sua coroa ou até mesmo mergulhando em sua atmosfera.

Essa proximidade extrema com o Sol lhes confere um brilho semelhante ao das estrelas que vemos no céu noturno. No entanto, devido à intensa radiação solar, o 322P só pode ser observado com instrumentos especiais, como a sonda SOHO.

Os cometas do tipo Kreutz Sungrazer são fragmentos de um cometa maior que se desintegrou há muito tempo. Eles compartilham trajetórias semelhantes e têm origem no mesmo corpo progenitor.

Enquanto a maioria desses cometas se desintegra completamente quando se aproxima do Sol, o 322P é uma exceção, mantendo sua integridade devido à sua alta densidade. Notavelmente, ao contrário de muitos outros cometas, ele não possui uma cauda visível. O 322P tem dimensões que variam de 150 a 320 metros de diâmetro e realiza uma rotação a cada 2,8 horas. Esse cometa é realmente um fenômeno fascinante da nossa galáxia.