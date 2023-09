Jack Black choca os fãs com o anúncio da turnê Tenacious D nua

J.ack Black e Tenacious D sempre foram ótimos em suas teatralidades, ainda mais, então quando se trata de anúncios especiais, desta vez, Jables ficou completamente nu para anunciar D’s tenazes próxima turnê.

O passeio intitulado ‘Tour de almôndegas picantes‘ terá a banda Tenacious D completa, incluindo Jack Black, Kyle Gass, Brooks Wackerman e Steven Shane McDonald.

Jack Preto anunciou a turnê por meio de uma postagem no Instagram que apresentava Black e Gass despidos e completamente nus, exceto por suas guitarras que cobriam suas partes íntimas.

Jack deixou o mundo saber sobre sua próxima turnê legendando a foto nua com “A Almôndega Picante está chegando à cidade…“.

O passeio terá algumas cidades, incluindo Charlotte, Carolina do Norte em 6 de setembro e irá para Indiana, Arkansas e Texas, no entanto, os fãs começaram a comentar sobre as fotos nuas em vez das datas,

“Os homens mais sexy do rock ‘n’ roll“, acrescentou um fã”Às vezes a vida lhe dá pequenos presentes como este.“, escreveu o fotógrafo Matt Blum enquanto Manipulador de Chelsea acrescentou “Esta é uma imagem quente”.

De volta quando Jack Preto lançou seu livro de memórias, ele disse que a falecida Anne Bancroft o fez se sentir confiante no palco e isso motivou o ator a experimentar suas habilidades de atuação.

Buddy Bob Odenkirk também apareceu em suas memórias dizendo que “Fizemos uma produção de ‘The Miracle Worker’ que Anne Bancroft estava no filme original de [and won an Oscar for]e então ela veio ao show, mesmo que Max não estivesse no show,” Black compartilhou com Odenkirk sobre o livro.

“Mas ela sabia que estávamos fazendo essa peça, ela conhecia o autor e veio e nos deu uma pequena palestra estimulante antes do espetáculo.“Mais tarde, ele afirmou que havia uma fita em sua secretária eletrônica”Uma fita que toquei centenas de vezes“, lembrou ele.”Ela disse: ‘Jaaack… nasceu para fazer isso… você nasceu para fazer isso.’ Isso significou muito para mim.”