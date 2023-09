Jahmyr Gibbs enfrenta críticas do Fantasy Football dos fãs enquanto o novato do Lions fica quieto contra o Chiefs

Csemana 1 do NFL temporada viu o Leões de Detroitsob os holofotes, enfrente o Chefes. Gerentes e analistas do Fantasy tinham grandes expectativas da equipe especialmente com a adição do novato Jahmyr Gibbs.

O Leões de Detroit, rejuvenescido sob seu coordenador tático ofensivo Bem Johnson, têm sido o assunto da cidade, especialmente com a seleção surpresa de Jahmyr Gibbs. Gibbs, a estrela brilhante do Alabama, foi convocado apesar da presença de running back estabelecido David Montgomery.

Essa mesma decisão levou os entusiastas do futebol fantástico a antecipar ansiosamente um desempenho revolucionário do novato contra os Chiefs. Suas expectativas foram apoiadas pelos elogios consistentes que Gibbs recebeu do treinador principal do Lions, Dan Campbell, desde sua seleção na primeira rodada do Draft de 2023 da NFL.

Com o Leões mantendo uma ligeira vantagem de 21-20 no quarto período, graças a um touchdown de David Montgomery, muitos aguardavam o momento de Gibbs ao sol. Porém, até aquele momento, Montgomery ofuscou o novato, com Gibbs registrando apenas 6 corridas para 24 jardas.

Os fãs de futebol fantástico, especialmente os da plataforma X, não esconderam sua decepção. Um produto do renomado treinador Nick Sabanesperava-se muito mais Gibbs. Embora tenha tido algumas recepções, o desempenho do novato foi visto como desanimador na maior parte do jogo, considerando que ele não conseguiu sair do banco durante a maior parte do jogo.

Algumas das críticas foram contundentes, destacando momentos como uma faixa de corte perdida por Gibbs na segunda metade. Este momento potencial de mudança de jogo se transformou em uma oportunidade perdida, com muitos atribuindo isso ao nervosismo e à falta de visão dos novatos.

Os flashes de potencial de Gibbs eram inegáveis

No entanto, à medida que o jogo avançava, Gibbs conseguiu fazer algumas reparações. Uma corrida crítica no final do quarto período foi uma prova da promessa que ele mantém. Essa mudança de impulso fez com que alguns fãs e analistas reconhecessem seu potencial, embora ele não estivesse à altura do enorme entusiasmo criado pelos entusiastas do futebol fantástico.

Embora a Semana 1 não tenha apresentado o desempenho fantástico que muitos esperavam, Jahmyr Gibbs mostrou vislumbres de por que ele é visto como o próximo grande sucesso para Detroit. Com a temporada apenas começando, vale a pena observar se Gibbs consegue se livrar do nervosismo de novato e se estabelecer como um contribuidor confiável para o Leõese um vencedor da liga para gerentes de fantasia.