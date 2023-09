Jake Hager anuncia aposentadoria do MMA, diz que Bellator estava ‘me masturbando’

Jake Hager anunciou sua aposentadoria do MMA após quatro lutas no Bellator.

Hager, 41, não lutava na jaula do Bellator desde outubro de 2020, quando venceu Brandon Calton na decisão dividida no Bellator 250.

“Oficialmente, estou aposentado do MMA”, disse ele em uma sessão de autógrafos do K&S Wrestlefest transmitida ao vivo pela Meta. “Treinei muito no ano passado, mas o Bellator estava me masturbando, então me aposentei e estou focado apenas no wrestling.”

Um dirigente do Bellator confirmou ao MMA Fighting que o contrato de Hager com a promoção expirou há várias semanas. O funcionário acrescentou: “Temos ótimas relações com Jake”.

Hager fez sucesso imediato na jaula do MMA como o mais recente lutador profissional a experimentar o MMA. O ex-campeão da WWE, antes conhecido como Jack Swagger, estreou no Bellator em janeiro de 2019. Ele obteve duas vitórias consecutivas antes de sua terceira luta terminar sem competição devido aos repetidos chutes acidentais na virilha em seu oponente.

Hager enfrentou uma disputa brutal com Calton, ex-Pittsburgh Steeler, ao longo de três rounds, quase sendo nocauteado no segundo round antes de lutar para vencer por pontos. Seu desempenho corajoso rendeu respeito do colega de luta livre Chris Jericho e da AEW, para onde migrou após sua saída da WWE.

Vários relatórios indicaram que o Bellator poderia ser adquirido pelo promotor rival de MMA PFL, embora nada tenha sido anunciado oficialmente. O campeão peso pena do Bellator, Patricio Pitbull, disse recentemente Guilherme Cruz, do MMA Fighting que a venda da promoção poderia abrir sua ida para o UFC.