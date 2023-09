Jake Paul afirma que Nate Diaz ‘se esquivou’ da oferta de luta de MMA de US $ 10 milhões, Diaz envia resposta inflamada

Aqui vamos nós outra vez.

Em agosto, depois de quase um ano criticando um ao outro pela mídia, Jake Paul e Nate Diaz finalmente se enfrentaram em sua tão aguardada luta de boxe, com Paul vencendo por decisão unânime em uma disputa de idas e vindas. Depois, os dois aparentemente se separaram em boas condições, até discutindo a possibilidade de uma revanche no MMA, mas agora as duas estrelas dos esportes de combate estão de volta à briga.

Falando ao TMZ Sports sobre sua próxima luta, Paul afirma que Diaz recusou uma oferta lucrativa de uma revanche dentro da jaula.

“Estamos na prancheta agora. Nate Diaz evitou a oferta de US$ 10 milhões, então ele não é o durão que todos diziam que ele era”, disse Paul. “Queria lutar com ele no MMA e fazer algo que nenhum boxeador jamais fez, que é, no auge da carreira, passar para o MMA. Os lutadores de MMA passaram para o boxe, mas eu quero ir para o MMA e o Nate Diaz recusou a oferta.”

Paul passou a especular por que Diaz não estaria interessado em sua oferta, dizendo que Diaz ganhou muito dinheiro com a luta de boxe e que o risco de uma luta de MMA pode ser grande demais para o ex-desafiante ao título do UFC.

“Com esses caras, não sei se eles têm razão”, disse Paul. “Eu nem sei se eles pensam. Não houve uma razão transparente. Acho que foi apenas algo que ele percebeu que havia muito risco para ele. Se eu vencê-lo no MMA – o que eu apenas levei com ele para passear no ringue de boxe, fez com que parecesse fácil, e se eu vencê-lo no MMA, eu fico com seu status de lenda. Então, não sei se ele disse, talvez o risco disso não seja bom o suficiente para os US$ 10 milhões.”

Paul nunca competiu no MMA, mas atualmente tem contrato com o PFL e possui participação acionária na empresa. Enquanto isso, Diaz tem sua própria promoção, Real Fight Inc., que, junto com as Promoções Mais Valiosas de Paul, co-promoveu a luta de boxe entre os dois. É provável que quaisquer ofertas feitas a Diaz fariam com que a luta acontecesse dentro do PFL, e essa discrepância estava no centro quando Diaz respondeu aos comentários de Paul na quinta-feira, junto com uma foto de Diaz travando uma guilhotina em o final de sua luta de boxe.

“Aqui está sua luta de MMA, merda, você é fácil [as f***] podemos boxear ou lutar MMA em[Real Fight Inc.] não tem problema, foda-se PFL e foda-se [you] merda [fist emoji].”

Com Paul x Diaz supostamente vendendo 500.000 compras em pay-per-view, não é surpresa que esses dois estejam voltando ao poço para construir uma revanche, nem que ambos queiram participar da promoção dela.