Jake Paul chama Dillon Danis de ‘fantoche’ em meio a uma conversa de lixo antes da luta com Logan

A Criança Problema juntou-se Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar no FS1) … e ele se envolveu em todas as coisas de boxe, Betr … e, claro, o atual arquiinimigo de Logan.

Muitos críticos estão perseguindo Danis por trazer um espectador inocente para as travessuras pré-luta… e embora Jake concorde que o ex-lutador de MMA do Bellator às vezes foi longe demais, Logan está finalmente vencendo.

“Então, tudo isso, todos os pay-per-views vão diretamente para o bolso do meu irmão, e é por isso que Dillon foi escolhido. No final das contas, Dillon é uma marionete.”

Tem mais – Jake disse Nate Diaz recusou oficialmente seu Oferta de US$ 10 milhões para lutar MMA… e dá uma ideia do motivo pelo qual o ex-astro do UFC não o enfrenta no octógono.