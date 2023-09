Jalen Brunson decepcionado com seu desempenho nas semifinais da Copa do Mundo da Fiba: “Terrível, puro e simples”

EUEm outra reviravolta decepcionante, o Knicks de Nova York estrelas Jalen Brunson e Josh Hart enfrentou mais um desgosto nas semifinais. Desta vez, foi durante o Copa do Mundo de Basquete da FibaAs quartas de final em Manila, onde a seleção masculina dos Estados Unidos sofreu uma derrota devastadora por 113-111 para a Alemanha.

Apesar de seus melhores esforços, Brunson e Hart não conseguiram garantir a vitória de seu time. Bruno contribuiu com 15 pontos e sete assistências, enquanto Hart fez todas as quatro tentativas e pegou cinco rebotes, além de três roubos de bola. Ao lado deles, Anthony Edwards, Austin Reaves e Mikal Bridges também alcançou dois dígitos na pontuação.

No entanto, a seleção americana teve dificuldades na defesa, o que acabou levando à sua queda. Eles não conseguiram encontrar uma maneira de parar o ataque da Alemanha de forma consistente, permitindo mais de 30 pontos no primeiro e no terceiro quartos.

Depois da dura derrota, Jalen Brunson expressou sua decepção com seu desempenho, dizendo: “Terrível. Puro e simples.” Apesar de contribuir com 15 pontos e sete assistências para o esforço da equipe, Brunson criticou seu próprio jogo. Ele terminou o jogo com uma porcentagem de arremessos de 4 de 9 e o pior do time, menos 19, quando estava em quadra. É claro que Brunson mantém um alto padrão e tentará se recuperar em jogos futuros.

Com esta vitória, Alemanha segue invicto na competição e tem garantida a primeira medalha em uma Copa do Mundo desde 2002. Agora enfrentará Sérvia na partida do campeonato no domingo.

EUA ainda podem ganhar a medalha de bronze

Para treinador principal Steve Kerr, este torneio marcou sua primeira experiência liderando a seleção masculina. Infelizmente, sua equipe ficou aquém das expectativas e agora corre o risco de não conseguir medalhas em Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez na história do programa.

Antes do jogo do campeonato, Equipe EUA terá a chance de disputar a medalha de bronze contra Canadá. Liderado pelo nova-iorquino RJ Barrett, o Canadá lutou forte, mas acabou ficando aquém da Sérvia. O desempenho impressionante de Barrett com 23 pontos não conseguiu virar a maré a favor do Canadá.