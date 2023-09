Jamal Adams revela que considerou se aposentar após lesão: eu estava em uma situação difícil

J.amal Adams, que fará sua primeira aparição em 2023 NFL temporada na noite de segunda-feira contra o Gigantes de Nova Yorkfalou sobre alguns pensamentos sombrios que teve depois de sofrer uma lesão devastadora na perna na temporada passada.

Jamal falou pela primeira vez desde que rompeu o tendão do quadríceps esquerdo. Ele compartilhou como teve um sério momento de reflexão no vestiário quando soube que sua temporada havia acabado e afirmou estar em um lugar escuro depois que a bomba caiu.

“Foi difícil. Pensei em me aposentar, pensei em muitas coisas”, disse o Seattle Seahawks jogador explicou aos repórteres.

“Será isso para mim? Eu não sabia.

“Mas, em algum momento, depois de fazer a ressonância magnética, eu sabia que voltaria.

“Eu não sabia quando ou como, mas queria descobrir.”

Muitas lesões de Jamal Adams

Quando questionado sobre por que estava pensando em pendurar as chuteiras, o zagueiro de 27 anos apontou uma lista de lesões que sofreu nas últimas três temporadas.

Além do quadrilátero rasgado, Adams lutou contra duas rupturas no lábio no ombro e uma série de lesões menos graves na virilha, cotovelo e dedos.

Desde o Seahawks o contratou em uma negociação de grande sucesso com o Jatos de Nova York em 2020, Adams perdeu 28 dos 53 jogos da temporada regular.

“Tenho pensado em tudo”, afirmou.

“Eu estava em um lugar sombrio. Não com pensamentos suicidas, mas definitivamente em muitos momentos sombrios quando se trata de escapar do jogo de futebol e das pessoas.

“Eu realmente não conversei com muitas pessoas na época e não atendi o telefone.

“Neste jogo de futebol você vivenciará situações da vida real.”