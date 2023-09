Jamef Transportes ABRE DIVERSAS VAGAS; Confira!

A Jamef Transportes, empresa que atua no transporte de produtos fracionados, atendendo todo o Brasil nos modais aéreo e rodoviário, está na procura por novos colaboradores no mercado de trabalho. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, dê uma olhada na lista de opções abaixo:

Ajudante de Carga e Descarga – Aparecida de Goiânia – GO – Recebimento e Expedição;

Ajudante de Carga – São João de Meriti – RJ – Distribuição, Recebimento;

Ajudante de Carga e Descarga – Porto Alegre – RS – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Auxiliar de Expedição – Osasco – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Assistente Operacional – CCO – Osasco – SP – Logística;

Auxiliar Operacional de Logística – Cambuí – MG – Logística;

Auxiliar Operacional de Logística – São Bernardo do Campo – SP – Logística;

Ajudante Geral – São Bernardo do Campo – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Serralheiro – Osasco – SP – Efetivo.

Mais sobre a Jamef Transportes

Sobre a Jamef Transportes, é interessante deixar claro que trata-se de uma empresa com mais de 50 anos de história. Isto é, a mais de meio século deixa a sua marca pelas ruas e estradas do Brasil. Além disso, está em todo território nacional, de Norte a Sul do país, distribuídos em 32 filiais.

Em relação ao propósito, vale a pena ressaltar que a Jamef Transportes se vê muito além de uma simples firma de transportar encomendas. É uma companhia que se orgulha de construir seus passos com colaboração, lealdade, integridade e ética. Ao todo, soma mais de 3700 apaixonados por conectar todas as pontas do Brasil.

Como enviar o portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas da Jamef Transportes, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!