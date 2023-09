James Cook Fantasy: O jogador do Buffalo Bills é uma boa opção de RB para o Fantasy Football?

NOs fãs do FL Fantasy Football estão montando seus times antes do Temporada de 2023 da NFLque está programado para começar em 7 de setembro com o confronto da primeira semana entre o Chefes de Kansas City e Leões de Detroit.

A posição de running back é muito importante no Fantasy Football, e Notas de búfalo estrela James Cook é uma das opções de RB que muitos podem estar considerando.

O jovem de 23 anos pode ser uma boa opção para o seu elenco do Football Fantasy, mas qual é o Nota de James Cook Fantasy Football?

Quão bom é James Cook para Fantasy Football?

Cozinhar teve um papel um tanto limitado no ano passado em sua temporada de estreia, alcançando um máximo de apenas 56 por cento de participação instantânea na Semana 18 contra o Patriotas.

No entanto, é importante notar que, a partir da semana 13, Cozinhar conseguiu dividir o tempo de jogo quase igualmente com o veterano Devin Singletáriomantendo uma participação média de 40% nos últimos sete jogos do time.

Em termos de pontos de fantasia, Cozinhar coincide Singletárioclassificando-se como o 25º RB em pontos por jogo nesse período.

Além disso, Cozinhar superou Singletário em habilidade de corrida ao longo da temporada, concluindo o ano com impressionantes 5,3 jardas por corrida, o que o classificou em quinto lugar na liga.

Cozinhar está preparada para apresentar um forte argumento para se tornar o Notas de búfalo‘ começando a correr de volta em seu segundo ano, embora enfrente a concorrência de Damião Harris.

A assinatura de Harris indica que Cozinhar provavelmente garantirá o valioso papel de captura de passes no backfield.

Dado CozinharCom a impressionante taxa alvo de 27 por cento por rota executada, é altamente esperado que ele assuma um papel mais significativo como receptor no Contas‘jogo de passagem.

Rodada de James Cook Fantasy Football: Quando você deve convocá-lo?

Embora se espere uma melhoria James Cook em 2023, ele provavelmente ainda será um jogador das rodadas inferiores.

O consenso é que ele poderia ser selecionado entre 55º e 70º lugar geral.