James Harden advertido por Barnes e Garnett sobre seu comportamento: ‘A NBA não precisa dele’

James Harden tem sido um dos jogadores mais talentosos e com menor sucesso coletivo. Ele dedicou toda a sua carreira a acumular estatísticas escandalosas sem ir muito longe com os times que representa. Na verdade, os torcedores de todos os times que ele representou têm a mesma reclamação sobre ele. James Harden decide adiar sua saída do time quando não se sente mais confortável. Como ele faz isso? Realmente depende da situação, mas suas táticas vão desde parecer acima do peso até antagonizar a liderança do time. Isso já aconteceu em times como o Houston Rockets, Brooklyn Nets, e isso também está acontecendo no Filadélfia 76ers.

Matt Barnes e Kevin Garnett emitem um aviso a James Harden

Mas todos NBA as equipes têm um curto período de paciência que eventualmente acabará com James Harden, especialmente porque ele não está ficando mais jovem. Ex-jogadores da NBA Matt Barnes e Kevin Garnett queria mantê-lo 100 com a situação de Harden. Eles abordaram seu comportamento durante o último Basquete Showtime ‘Fumaça Certificada‘ mostrar. Barnes disse: “A NBA não precisa mais dele. Sou totalmente a favor do empoderamento dos jogadores – todos nós somos a favor do empoderamento dos jogadores – mas ele forçou sua saída de Houston, forçou sua saída do Brooklyn, e agora ele está tentando para forçar sua saída Filadélfia. … Ele vai se convencer fora da liga, com seu talento, o que é uma loucura pensar.

James Harden foi um pouco mais duro com Harden, falando sobre a situação de envelhecimento da estrela dos Sixers. O Celtas a lenda também falou sobre os constantes problemas de Harden com todos os times que representou. Adicionando: “Lembra quando Melo disse que não estava saindo do banco? Ele teve que ir para Portland em algum [expletive]. Eu pensei que isso era o maior [expletive] da liga. Mas também foi a liga que falou com Melo. E isso também o humilhou. Isso é o que eles vão fazer com James Harden. Pelo menos parece. Eu acho que algumas vezes você consegue sair e só consegue o quê? Uma ou duas manobras? Você não tem infinito.”