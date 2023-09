James Harden comemorou a goleada do Houston Dynamo sobre o Inter Miami, sem Messi

Vespectadores sintonizando o 108º Final da Copa do Aberto dos EUA na noite de quarta-feira pode ter ficado um pouco surpreso ao ver NBA Super estrela James Harden presente em Estádio DRV PNK. Endurecera chegada em Fort Lauderdale foi instigado pelo Dínamo de Houstonsua participação na final contra um enfraquecido Inter Miamisofrendo com a ausência de Lionel Messi através de lesão.

Embora o verão de Harden tenha sido frustrante, pois ele tentou, sem sucesso, arquitetar um comércio longe do Filadélfia 76erso jogador de 34 anos – um Dínamo coproprietário – encontrou algo para comemorar na quarta-feira. Clipes de Harden assistindo a partida – e depois comemorando HoustonA primeira metade estelar de – se tornou viral e eles roubaram algumas manchetes dos indisponíveis Messi.

Quando Harden reivindicou uma participação acionária no Houston Dynamo?

Endurecero relacionamento com Dínamo de Houston pode ser rastreada até o seu mandato com o Foguetes Houston. No verão de 2019, Harden chegou a um acordo para uma participação minoritária no clube, que competia em Houston desde 2006.

“O futebol em geral, e especialmente MLSexplodiram neste país ao longo da minha vida”, disse Harden na época. “Sou fã do jogo há vários anos e sei que Houston tem uma enorme base de fãs de futebol, então foi uma decisão fácil para mim quando esta oportunidade surgiu.”

O Dínamo ganharam o Copa MLS duas vezes desde a sua mudança de São José em 2006, e desde então competiu em dois Copa Aberta finais. E embora Harden tenha deixado seus dias em Houston para trás, ele continua a manter fortes laços com a área por meio de sua defesa do futebol.

Harden não foi a única estrela presente na final da Open Cup – Zinedine Zidane apareceu!

A alegria de Harden com o domínio do Dínamo

Houston aproveitou ao máximo Messi-menos Miami na primeira metade do Final da Copa Aberta. O Dínamo apimentado Drake Callenderrede com 18 tentativas de chute enquanto segurava a Garças a uma tentativa de tiro que voou inofensivamente por cima da trave.

Não foi até o meio-campista Amina Bassi friamente marcou um pênalti no meio que Endurecer irrompeu, gritando para o alto Estádio DRV PNK quando amanheceu no NBA superstar que o Dínamo estava no controle total dos procedimentos.

O Dínamo pode ter enfrentado com calma o resto do primeiro tempo a partir daí, mas a reação de Harden foi instantaneamente memorável – e mostrou o poder universal do futebol para excitar e acender a paixão como nenhum outro esporte.