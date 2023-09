James Harrison diz que não é um membro do Hall da Fama, ‘Eu não acredito que sou’

TMZSports. com

Se James Harrison teve uma votação … a lenda do Steelers NÃO estaria no Hall da Fama – disse a ex-estrela da NFL TMZ Esportes ele realmente não acredita que seu currículo seja bom o suficiente para um dia lhe render uma prisão em Cantão.

“No que diz respeito ao Hall da Fama, você sabe, há muitas coisas envolvidas nisso”, explicou o pentacampeão do Pro Bowl e duas vezes campeão do Super Bowl este mês.

Harrison jogou na liga de 2002 a 2017 – mas na verdade foi apenas titular em tempo integral de 2007 a 2013… algo que ele claramente acredita que provavelmente o impedirá de entrar no Hall.

Ainda assim, apesar de apenas cerca de sete anos como peça defensiva fundamental, Harrison dominou quando estava em campo – ganhando honras All-Pro duas vezes… enquanto terminava sua carreira com 84,5 sacks e 811 tackles combinados.

Na verdade, os totais foram tão bons que o Hall da Fama anunciou no início deste verão que ele é um dos 173 finalistas da era moderna para a classe do Hall da Fama do Futebol Profissional de 2024.