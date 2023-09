James Marsden comemora 50 anos com festa repleta de estrelas em Los Angeles

James Marsden A festa de aniversário de 50 anos do ator levou o bolo – literalmente – com uma sobremesa à luz de velas com uma foto retrógrada da estrela em seus dias de modelo.

Nomes em negrito incluídos Tessa Thompson , Woody Harrelson , Natasha Lyonne , Ben Barnes dar Aarão Paulo . Ronald Gladden que co-estrelou com Marsden no popular programa “Jury Duty” da Amazon Freevee, também fez uma participação especial.

Mais tarde, Marsden postou várias fotos do bolo chique no Instagram, junto com um vídeo mostrando-o soprando as velas enquanto todos cantavam “Feliz Aniversário”.