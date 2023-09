Jamie Foxx supostamente planeja voltar à forma após misterioso susto médico

Edesde então Jamie Foxx sofreu aquela emergência médica misteriosa e ainda não revelada, todos nós estivemos em um processo lento de recuperação do que aconteceu com ele. Isso causou enorme incerteza e até fez com que alguns de seus fãs conspirassem. Depois Foxx divulgou aquele vídeo dizendo às pessoas que ele está se recuperando, era evidente que ele parecia um pouco frágil e não estava 100% recuperado. Ele mencionou mais tarde que planejava voltar ao trabalho, mas um relatório recente do Radar on-line tablóide detalha planos para ele voltar à forma. Mas voltar para o mesmo atleta será bastante complicado devido ao que aconteceu com ele. Esta fonte revelou que os médicos aconselharam Jamie Foxx a levar a sua recuperação lentamente, o que significa que ele não pode fazer muito esforço.

Jamie Foxx: Eu não queria que você me visse com tubos saindo de mim

Jamie Foxx está recebendo os melhores cuidados médicos

Segundo a reportagem, Jamie Foxx tem recebido a melhor fisioterapia nos mais importantes centros de reabilitação dos Estados Unidos da América. É dolorosamente claro que Foxx não frequentaria essas clínicas se algo realmente sério não tivesse acontecido com ele. Seus amigos estão tentando convencê-lo a ir com calma. Em seu vídeo, ele mencionou que evitou espaços públicos por um tempo após o acidente porque não queria que as pessoas o vissem assim. Relatos de que ele perdeu a visão e ficou paralisado devido a uma vacina COVID já foram considerados “completamente imprecisos” por um de seus representantes. Claramente, voltar à forma será uma tarefa enorme para Jamie Foxx.

Quanto ao retorno à atuação, o relatório também menciona que Foxx está 100% convencido de que pode retornar a esse nível de atuação porque confia em seus talentos. A maioria das pessoas que analisaram esta situação podem chegar a uma conclusão semelhante sobre o que aconteceu com Jamie Foxx. Todos os sinais apontam para uma possível hemorragia cerebral que foi tratada rapidamente, mas ainda é um evento extremamente perigoso. Foxx terá uma recuperação muito melhor se entender que não pode apressar as coisas. Isso também pode ajudá-lo a perceber que tem muita sorte de ainda estar vivo.