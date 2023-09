Jann Wenner é removido do conselho do Rock & Roll HOF após comentários sobre artistas negras e femininas

O fundador da Rolling Stone acaba de perder o voto na tomada de decisões no Rock and Roll Hall of Fame – tudo porque chamou artistas negros e mulheres de articulados… TMZ descobriu.

Um representante do Hall nos disse Jan Wenner foi expulso do famoso Conselho de Administração do HOF para sua Fundação – isso depois que uma votação foi realizada entre os membros atuais.

Fontes com conhecimento direto dizem-nos que o único voto dissidente foi de Jon Landau.

Jann Wenner – que ajudou a lançar a RS Magazine em 1967 – deu uma entrevista ao NYT esta semana na qual fala sobre quem entrevistou para sua próxima oferta, ‘The Masters’, que contém amplas reuniões com 7 deuses do rock and roll.

Isso inclui Mick Jagger, Bob Dylan, John Lennon, Bruce Springsteen, Bono, Jerry Garcia e Pete Townsend… todos os quais, como observou o jornal do NYT, são todos brancos e homens.

Jann Wenner, cofundador da revista Rolling Stone, deixou um legado complexo. Em uma entrevista, nosso repórter perguntou a ele por que ele escolheu apenas homens brancos para seu livro sobre os “mestres” do rock, seus próprios erros e os possíveis erros de sua revista e muito mais. https://t.co/fwx0TIsOCm pic.twitter.com/cZ3tktTsI4 -O jornal New York Times (@nytimes) 15 de setembro de 2023

The Q: “Há sete assuntos no novo livro; sete caras brancos. Na introdução, você reconhece que artistas negros e mulheres simplesmente não estão em seu zeitgeist. O que, em minha opinião, não é plausível para Jann Wenner. Janis Joplin , Joni Mitchell, Stevie Nicks, Stevie Wonder, a lista continua… Qual você acha que é a explicação mais profunda de por que você entrevistou os sujeitos que entrevistou e não outros assuntos?

A resposta de Wenner é andaime. Ele diz: “Quando eu estava me referindo ao zeitgeist, estava me referindo aos artistas negros, não às mulheres, ok? Só para ser mais preciso. A seleção não foi uma seleção deliberada. Foi meio intuitiva ao longo dos anos; simplesmente se encaixou dessa maneira. As pessoas tinham que atender a alguns critérios, mas era apenas meu interesse pessoal e amor por elas.

Ele acrescenta: “No que diz respeito às mulheres, nenhuma delas era tão articulada o suficiente neste nível intelectual”. O repórter recua, perguntando incrédulo se ele realmente não acha que Joni Mitchell era articulado o suficiente para falar de música em um nível intelectual.

Wenner respondeu: “Não é que eles não sejam gênios criativos. Não é que sejam inarticulados, porém, vá ter uma conversa profunda com Grace Slick ou Janis Joplin. Por favor, fique à vontade. Você sabe, Joni não era um filósofo do rock ‘n’ roll. Ela, na minha opinião, não passou nesse teste. Nem por seu trabalho, nem por outras entrevistas que ela deu. As pessoas que entrevistei eram o tipo de filósofos do rock. “