JAPÃO é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros; entenda isenção de visto

Você já pensou em viajar ao Japão? Um dos países mais conhecidos do mundo, é também um dos mais visitados por brasileiros todos os anos. Dados de uma nova pesquisa revelaram que a busca de brasileiros por passagens aéreas para o Japão cresceu nada menos do que 135% em 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A informação foi divulgada pelo metabuscador Kayak, que considerou os números da procura por voos de ida e de volta dos maiores aeroportos do Brasil para os principais aeroportos do Japão. A pesquisa levou em consideração o período de tempo que foi desde 1 de janeiro até 10 de agosto deste ano de 2023.

As cidades mais buscadas

Ainda tomando como base as informações do metabuscador Kayak, a cidade japonesa mais buscada pelos brasileiros é justamente a capital, Tóquio. Quando se compara com o mesmo período de 2022, o aumento da busca por esta metrópole cresceu 134,5%. Os outros destaques são as cidades de Osaka e de Nagoya, que completam o pódio de metrópoles japonesas mais buscadas pelos brasileiros.

O preço médio de uma passagem do Brasil para Tóquio está na casa dos R$ 6.129. Para Osaka, esta cobrança pode chegar a R$ 7 mil, e para Nagoya o valor médio cobrado está em R$ 6,7 mil.

Mudanças no sistema de visto

Nesta segunda-feira (11), o governo brasileiro publicou mudanças no sistema de vistos para pessoas que desejam visitar o Japão. Segundo a publicação que já está no Diário Oficial da União (DOU), a partir do próximo dia 30 de setembro, os turistas brasileiros terão isenção do visto.

Esta isenção é válida por apenas 90 dias, ou seja, três meses e só tem efeito para os casos das pessoas que desejam realizar uma viagem de caráter turístico ao Japão. Cidadãos que desejam ir ao país asiático para trabalhar, ainda deverão precisar do visto, mesmo depois do dia 30 de setembro.

Tal regra de isenção também é exclusiva para os turistas brasileiros que desejam viajar ao Japão e que possuem o passaporte comum válido com chip. Trata-se do modelo que está sendo distribuído desde 2011. Quem tem passaporte anterior, precisa providenciar a troca para ter direito ao processo de isenção por 90 dias.



Reciprocidade Brasil x Japão

A decisão do governo japonês de liberar a isenção do visto de permanência de 90 dias para turistas brasileiros, ocorreu após um acordo firmado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se do chamado princípio de reciprocidade, muito usado durante os governos do PT.

Por este sistema, o Brasil só libera a isenção do visto para os turistas de países que também liberam a isenção do visto para os brasileiros. Caso contrário, o Brasil vai exigir a documentação.

Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), este sistema de reciprocidade foi descontinuado. O então ministério das relações exteriores decidiu não mais exigir o visto de permanência para turistas de países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão.

Contudo, estes países não agiram da mesma forma, isto é, o norte-americano que desejasse vir ao Brasil não precisava de visto, mas o brasileiro que precisava ir ao Estados Unidos, precisava desta documentação.

Quando Lula voltou ao poder, o sistema de reciprocidade foi retomado. Assim, o governo decidiu voltar a exigir vistos de cidadãos dos EUA, da Austrália do Canadá e do Japão. Depois de um acordo, o Japão decidiu adotar a medida, e o Brasil vai voltar a dar isenção aos japoneses.

Já para turistas dos EUA, Austrália e Canadá o visto vai voltar a ser exigido, já a partir de janeiro de 2024, de acordo com as informações oficiais do Itamaraty. Estes países ainda não deram sinalizações de que poderão isentar os brasileiros da exigência do visto.