Jared Cannonier: Se Sean Strickland ‘quer se redimir, recupere seu cartão de homem, como campeão ele precisa me ver’

Jared Cannonier acredita que merece a primeira chance em Sean Strickland.

No UFC 293, Strickland chocou o mundo do MMA, derrotando Israel Adesanya e se tornando o novo campeão dos médios. Após a grande reviravolta, vários nomes saltaram para o topo da lista de possíveis candidatos ao novo campeão, incluindo uma revanche com Adesanya e o homem que Strickland substituiu no UFC 293, Dricus du Plessis. Mas dado que venceu Strickland há menos de um ano, Cannonier acredita que deveria ter direito.

“Eu, é claro”, disse Cannonier em A hora do MMA quando questionado contra quem deveria ser a primeira defesa de título de Strickland. “É isso que eu estou dizendo. Ele deveria lutar comigo em sua primeira defesa de título. Todo mundo está dizendo que deveria fazer a revanche contra Israel – não sei o que está no contrato dele. Não sei se ele tem essas cláusulas de revanche em seu contrato para cada defesa de título que faz ou o quê, mas ouvimos rumores sobre isso acontecer, ouvimos conversas sobre Strickland x du Plessis, talvez, ou mesmo as conversas sobre Strickland. contra Chimaev se ele vencer Costa. Mas se alguém tem uma aposta a reivindicar, será o campeão, porque ele tem sido um grande campeão. Mas a forma como ele perdeu aquela luta, o fato de ele ter acabado de voltar de uma revanche pesa muito na sua argumentação, eu diria.

“Meu argumento é que já venci o campeão. Eu venci o cara número 3. Se você não quer me dar o campeão, dê-me o contendor. Esse seria du Plessis. Ou me dê Israel. Todo mundo está falando sobre [Khamzat] Chimaev parece ser um candidato, mas não é. Ele pode ser um candidato no meio-médio, mas no peso médio a história é diferente. Então eu acho que eles estão esperando por esse teste em [Paulo] Costa para jogar, para inflá-lo e estimulá-lo para aquela luta pelo título que tenho certeza que ele quer muito, especialmente agora que o título mudou de mãos do jeito que mudou.

Cannonier venceu Strickland por decisão dividida na luta principal do UFC Vegas 66 em dezembro, e depois levou para casa uma vitória por decisão unânime sobre o principal candidato Marvin Vettori em junho. Essas atuações permitiram que Cannonier atuasse como lutador reserva no UFC 293, função que ocasionalmente levou lutadores a disputarem o título. Cannonier deixou claro que não foi prometido uma disputa pelo título quando assumiu o papel reserva, mas diz que acredita que isso deveria colocá-lo em posição de lutar contra o novo campeão.

“Pessoalmente, sinto que isso deveria pelo menos me levar em consideração”, disse Cannonier. “Se você está me considerando como reserva, deveria pelo menos me considerar para lutar pelo título, especialmente agora que o título mudou de mãos para uma pessoa que venci recentemente.”

Infelizmente para Cannonier, nem sua vitória sobre Strickland nem seu papel como lutador reserva no UFC 293 parecem estar lhe rendendo muita força na disputa pelo título.

O CEO do UFC, Dana White, disse após o UFC 293 que Adesanya merece a revanche antes de retroceder um pouco esses comentários na semana passada, e como Cannonier observou, du Plessis, Paulo Costa e Khamzat Chimaev parecem estar na disputa. E é por isso, diz Cannonier, que ele está sendo tão vocal.

“Parece que eu tenho que [call for it] porque tenho uma participação maior para conquistar o próximo título, mas meu nome não está sendo mencionado”, disse Cannonier. “Estou ouvindo muitas pessoas não mencionarem meu nome, mas estão mencionando os nomes de outras pessoas. Estou pensando, uau, todo mundo não viu o que eu fiz? Lutei com os dois últimos campeões. Lutei com o campeão e perdi aquela luta, mas não foi uma derrota dramática. Ele não apenas me martelou naquela luta.

“Mas cresci desde aquela luta e venci o atual campeão com apenas uma noção do que me tornei agora. Você viu o que eu fiz com esse desenvolvimento desde a última luta na minha próxima luta. Estou quebrando recordes com esse meu novo potencial e agora descobri ainda mais. Sinto que cresci ainda mais.

“Acho que é por isso que estou falando mal agora, porque estou em uma posição onde falar alto pode ter implicações na mudança de carreira: uma luta pelo título. Ganhar esse título é uma mudança na carreira, como todos sabemos, então estou agarrando esse touro enquanto posso. Vou lutar com ele, estrangulá-lo ou bater na cabeça dele.”

E assim, diante dessa nova abordagem vocal, Cannonier aproveitou a oportunidade para chamar Strickland diretamente, alegando que Strickland decepcionou a si mesmo e aos fãs naquela luta, e que eles precisam resolver as coisas adequadamente.

“Dê uma olhada na última luta. Todo mundo está dizendo que ele venceu aquela luta, mas não me sinto assim. Se aquela luta continuasse, se não houvesse rounds naquela luta, ele acabaria sendo finalizado e nocauteado”, disse Cannonier. “Ele estava se esquivando de figurões, ele não estava me levando para baixo, gritando na minha cara. Ele não era o Sean Strickland que vocês aprenderam a amar como seu campeão. Ele mesmo disse isso, ele lutou como um idiota naquela luta.

“Então se ele quiser se redimir, pegar de volta a carta de homem, como campeão ele precisa me ver. Ele fez o que queria contra Israel. Essa é uma pequena verificação em seu cartão de homem, mas ainda há um carimbo de ‘Gorila’ em seu cartão de homem que ele não lutou do jeito que luta. Ele não fez ‘a dança do homem’ como disse que queria fazer. Esse é o Strickland que eu queria ver, esse é o Strickland que eu estava ansioso para lutar.

“Esse é o Sean Strickland que eu esperava. O Tarzan contra o Gorila Killa. É assim que deveria ser. Ou ele vai provar que as histórias são verdadeiras, que esse homem viveu entre os gorilas e se tornou o líder do clã dos gorilas, ou nós vamos mostrar a eles o que realmente aconteceria quando esses idiotas viessem para a selva e tentassem viver entre os gorilas. É isso que eu quero ver. E esta é a melhor oportunidade para fazer isso acontecer. Qual a melhor maneira de fazer isso acontecer?

E se o UFC finalmente decidir que Cannonier é de fato o próximo homem, ele tem tudo planejado sobre como tudo deve acontecer.

“Podemos fazer no final do ano, ou no UFC 300. Será o melhor card. Já preparei tudo para vocês”, disse Cannonier. “Você colocou eu e Strickland, Tarzan vs. Killa Gorilla como evento principal. Aí você coloca Dricus du Plessis x Israel Adesanya como co-evento principal. Isso vai aumentar seus pay-per-views. Se o UFC não acredita que eu x Strickland seja uma coisa forte o suficiente, você terá isso como co-evento principal. São como dois eventos principais em um cartão. Isso vai explodir os PPVs.

“Aí para traçar ainda mais o roteiro do peso médio, você coloca o vencedor de Chimaev x Costa como luta principal. … Isso definirá a imagem do título da divisão dos médios pelo menos no próximo ano, ano e meio.”