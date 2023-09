Jason Kelce sobre Taylor Swift e Travis Kelce namorando rumores, ‘Trav está se divertindo’

São Travis Kelce dar Taylor Swift um item? O irmão mais velho do astro da NFL não revelou nada na noite de quinta-feira – embora tenha dado uma dica que sugeria que poderia haver pelo menos alguma verdade nos rumores.

Após pouco tempo de conversa, porém, Hall of Fame Tony González trouxe à tona a vida amorosa do irmão de Jason.

Jason tinha um grande sorriso no rosto… e embora inicialmente tenha evitado a pergunta – dizendo a Tony: “Eu vi esses rumores. Não posso comentar” – quando ele explicou mais, ele não fez muito para dissipar a conversa.

“Desde ‘Catching Kelce’, todo mundo está apaixonado pela vida amorosa de Travis”, disse Jason. “Então, eu realmente não sei o que está acontecendo lá. Então, sim, eu sei que Trav está se divertindo. Veremos o que acontece com quem quer que ele fique.”

Novas alturas com Jason e Travis Kelce / Spotify

Travis e Taylor se conheceram pela primeira vez em julho… quando o tight end do Chiefs compareceu ao show dela no Arrowhead Stadium com um plano inteligente de dar a ela seu número. Enquanto Travis conseguiu o esquema finalmente falhouhá rumores desde então de que os dois encontraram uma maneira de sair nas semanas seguintes.