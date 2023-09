Jason ‘Mayhem’ Miller é preso por supostamente sufocar um homem em um clube de West Hollywood

Jason “Mayhem” Miller está mais uma vez em apuros com a lei.

De acordo com os registros online do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, o ex-competidor do UFC foi preso e autuado por contravenção em 30 de agosto em West Hollywood, Califórnia. A folha de reserva não identifica sua cobrança.

De acordo com o TMZ, que relatou pela primeira vez a prisão de Miller, ele se envolveu em uma altercação em 29 de agosto no Sunset Marquis, em West Hollywood. Citando a polícia, o relatório afirma que um fã de Miller o abordou no clube para dizer olá, mas as coisas rapidamente se transformaram em uma altercação verbal, e Miller supostamente estrangulou a vítima antes que a segurança interviesse para separar as coisas.

Miller supostamente deixou o clube pouco antes de os xerifes serem chamados ao local, mas a polícia foi chamada e ele foi preso depois de supostamente retornar ao clube no dia seguinte.

Nos últimos anos, Miller enfrentou uma série de questões legais e inúmeras prisões, incluindo um incidente em 2017 em que se declarou culpado de acusações de violência doméstica.

Em 2019, foi condenado a um ano de prisão por vandalismo e violação de ordem de proteção. Miller também recebeu outra sentença de um ano de prisão por vandalismo e tentativa de roubo, juntamente com crime de violência doméstica e resistência à prisão em 2021, que levou o antigo lutador de MMA à prisão de junho de 2022 a maio de 2023.