Jason ‘Mayhem’ Miller emite declaração após a última prisão: ‘Tenho estado horrível’

Jason “Mayhem” Miller sabe que precisa melhorar e está buscando ajuda para fazer as mudanças necessárias em sua vida.

Nos últimos anos, o veterano do UFC enfrentou inúmeras prisões, bem como uma recente passagem pela prisão depois de ser condenado por uma série de acusações, incluindo violência doméstica, vandalismo, violação de uma ordem de proteção e tentativa de roubo. Miller foi preso novamente em 30 de agosto sob a acusação de contravenção, depois de supostamente ter entrado em uma briga física com um torcedor que terminou com o lutador aplicando um estrangulamento antes da intervenção da segurança.

Após essa prisão, Miller abordou a infinidade de problemas que enfrentou nos últimos anos, sem mencionar a luta que enfrentou desde que foi libertado da prisão em maio.

“Fui embora por alguns anos para pagar minha dívida com a sociedade e, quando saí, percebi que tinha muito mais a pagar”, escreveu Miller no Instagram. “Talvez seja difícil para uma pessoa comum entender viver com um estigma firmemente gravado em sua vida, então não posso culpar ninguém por recuar horrorizado ao me conhecer, dada a imprensa que recebo. Eu gostaria de ser feito de pedra e não permitir que isso me afetasse, mas fui, e falhei com aqueles que me amam.

“Achei que poderia fazer uma transição tranquila da prisão para o mundo normal, mas as coisas têm sido mais difíceis do que eu imaginava, especialmente as relações interpessoais e o fardo de ser livre. Talvez alguns de vocês possam entender e ter empatia, mas não espero que o façam, nem se importem com o que acontece com um velho pugilista. Escolhi esse caminho muito antes de perceber o que poderia acontecer depois que a glória desaparecesse, e às vezes me pergunto se conhecesse a realidade, teria escolhido algo diferente, e consistentemente chego à conclusão de que, não, quanto mais jovem eu ao volante, eu nunca poderia ter escolhido um caminho diferente.

“Ao que tudo indica, sou um grande treinador, mas todos os meus problemas pessoais se acumularam e não atingi os meus próprios padrões, por isso estou dedicando algum tempo para trabalhar em mim mesmo. Até recentemente, eu via o pedido de ajuda como algo para os fracos, mas uma pessoa muito especial me mostrou que o oposto é verdadeiro; pedir ajuda mostra força. Força de caráter e força de espírito.”

Miller também pediu desculpas sinceras aos amigos e familiares que prejudicou com seu comportamento.

Apesar de uma personalidade barulhenta e franca que ajudou a transformá-lo em uma estrela comercial no MMA, Miller admite que passou por muitas turbulências pessoais que continuaram a assombrá-lo ao longo dos anos.

É por isso que Miller diz que está dedicando tempo para lidar com essas questões, em um esforço real para fazer as pazes.

“Minha família suportou o peso da minha frustração e comportamento autodestrutivo, então, a eles, peço desculpas sinceras e se os afetei diretamente de maneira negativa, sinto muito”, escreveu Miller.

“É mais do que provável que você já tenha visto o lado positivo do Instagram e pensado: “Mayhem é um pouco maluco, mas está indo muito bem. Eu não. Tenho estado horrível e percebo isso agora e estou fazendo tudo que posso para mudar isso.”

Durante sua carreira de 15 anos, Miller competiu no UFC, Strikeforce, WEC e DREAM, permanecendo um dos lutadores mais populares do esporte. Ele agora está pronto para se concentrar em uma luta muito maior que está determinado a vencer.

“Obrigado pelo seu apoio, mas não estou lendo comentários”, disse Miller. “Vou trabalhar em mim agora para o bem da minha família. Desculpe, não vou participar do Fight Science para sparring amanhã ou do New Ground Jujitsu por um tempo, mas tenho uma luta maior para vencer.”