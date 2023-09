Jason Momoa é suspeito de ‘atormentar’ Amber Heard ao se vestir como Johnny Depp

Havia rumores de que Jason Momoa era um ‘tormento’ para Amber Heard durante as filmagens dos filmes Aquaman, vestindo-se como Johnny Depp, de acordo com notas da terapeuta de Heard, Dra. Dawn Hughes, que acabaram de ser abertas e postadas em um tópico do Reddit.

Os documentos judiciais do caso foram publicados recentemente no Reddit

Como muitos se lembram, o julgamento por difamação do caso Johnny Depp vs. Heard foi um dos processos judiciais mais controversos e televisionados da última década. O tribunal decidiu a favor de Johnny Depp e condenou Amber Heard a pagar indenizações ao seu ex-marido pelo artigo de opinião publicado onde ela insinuava que havia sido violentamente abusada por Depp.

Embora tenha havido rumores de que tanto o diretor James Wan quanto Momoa não queriam Heard no filme, Amber Heard ainda faz parte do DC Extended Universe, mas alguns afirmam que sua parte foi drasticamente reduzida porque o filme se concentra em outros assuntos. de Aquaman.

Notas da terapeuta Amber Heard sobre o julgamento / Reddit

Depois que Heard perdeu o julgamento, ela partiu para a Espanha com sua filha Oona Heard

Houve especulações selvagens de que Jason Momoa queria que Amber Heard fosse substituída no filme, havia até alguns pôsteres circulando on-line que mostravam Blake Lively e depois Emilia Clarke vestidos como o personagem de Heard, mas nada foi provado de que veio de uma fonte oficial.

De acordo com We Got This Covered, os detalhes revelaram que as notas da psicóloga de Amber Heard, Dra. Dawn Hughes, afirmam que Jason Momoa e James Wan queriam que a atriz da Liga da Justiça fosse demitida do filme.

Depois de tudo dito e feito, Heard conseguiu o apoio de muitas pessoas como um comentário usado: “Espero que ela esteja morando em algum lugar tranquilo com seu filho e não tenha internet. Ela mais do que mereceu uma vida tranquila e feliz depois de tudo isso. Cada vez que surgem novas informações sobre o que ela passou, fica pior.”