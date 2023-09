Jato de combate F-35 desaparecido em SC após piloto ser ejetado após ‘acidente’

O F-35 – uma aeronave de elite – foi considerado desaparecido por funcionários da Base Conjunta de Charleston, na Carolina do Sul… que enviaram um PSA ao público no domingo, dizendo que não conseguiram encontrar este jato furtivo em particular após o piloto ejetado em algum tipo de exercício de treinamento.

Isso levou muitos a especular que o jato continua a voar alto, no estilo zumbi. A AF diz que está olhando ao redor do Lago Moultrie/Lago Marion com base na última posição conhecida do jato – e está em coordenação com a FAA para localizá-la.