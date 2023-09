Jatos ‘prontos para implodir’ devido ao apoio contínuo de Robert Saleh a Zach Wilson

Aaron Rodgers acredita que ele Jatos de Nova York companheiros de equipe precisam “crescer” e “manter o equilíbrio” melhor em situações adversas – mas um pouco de imaturidade pode em breve ser o menor dos problemas. Jatos‘problemas.

Um novo relatório afirma que alguns Nova Iorque os jogadores já estão começando a perder a paciência com o técnico do terceiro ano Roberto Salehcujo apoio contínuo do quarterback em apuros Zach Wilson custar o Jatos uma chance de finalmente derrotar o Patriotas da Nova Inglaterra no domingo – e ameaça inviabilizar uma temporada que, apenas algumas semanas atrás, era tão promissora.

Tensão aumentando em Nova York

Desde Rodgers‘ A temporada de 2023 terminou devido a uma ruptura do tendão de Aquiles, Salé tem estado consistentemente ao lado Wilson – quem é o Jatos elaborado em 2021, logo após contratar Saleh para treiná-lo. Mas com Wilson no centro, Nova Iorque marcou apenas 20 pontos nos últimos dois jogos – perdendo ambos e caindo para 1-2 na temporada jovem.

E mesmo que a temporada ainda esteja relativamente em sua infância, o AFC Leste está se preparando para estar entre os NFLAs divisões mais competitivas do Jets – e alguns dos jogadores dos Jets, especificamente os da defesa, estão supostamente insatisfeitos com a percepção de que Saleh está desculpando os erros de Wilson e falhando em demonstrar responsabilidade.

A defesa dos Jets será testada na Semana 4 contra Patrick Mahomes e o reinado Super Bowl campeão Chefes de Kansas Citye parece que sua crença está vacilando em Wilson para fazer jogadas que os manteriam no jogo no MetLife Stadium.

Zach Wilson, sobre a lesão de Aaron Rodgers: “Eu disse a ele que o amo”@snyjets

Wilson sob o microscópio

A chegada do quarterback veterano Trevor Siemian poderia pressionar Wilson para elevar seu jogo a um nível que ele ainda não atingiu em seu curto NFL carreira. A segunda escolha geral pode ter evitado reviravoltas extenuantes na derrota de domingo para o Patriotasmas ele completou apenas 18 de seus 36 passes para apenas 157 jardas, em uma derrota de cinco pontos.

Resta saber se SaléA postura de B muda ao continuar apresentando Wilson como zagueiro titular. Se o Jatos continuarem a acumular perdas e o vestiário ameaçar revoltar-se, mudanças significativas poderão ocorrer em Nova York – e Rodgers pode não querer voltar da cirurgia de Aquiles.