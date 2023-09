Jayson Tatum, do Celtics, testa se a camisa de seu filho Deuce cabe em Kevin Hart

Ba agitação do basquete está de volta Bostone na vanguarda está ninguém menos que Jayson Tatum, se preparando para sua sétima temporada com o Celtas. A jovem estrela está pronta para ancorar a busca pela glória do time no Leste, mas tanto torcedores quanto jogadores estão se adaptando à nova escalação. Kristaps Porzingis juntou-se às fileiras, enquanto rostos familiares Marcus Smart e Grant Williams fizeram suas reverências, sinalizando uma recalibração estratégica após a saída da temporada anterior no Finais da Conferência Leste.

Em meio à expectativa do outono, Tatum tem navegado nas rodadas de mídia da pré-temporada. Um destaque deste circuito foi sua aparição na estreia da temporada de Programa “Cold As Balls” de Kevin Hart. Hart, cuidando de uma lesão de corrida, teve uma conversa calorosa e esclarecedora com Tatum sobre a evolução Celtas lista. Tatum compartilhou suas emoções confusas – a excitação de um ataque potencialmente mais dinâmico com Porzingis e o vazio sentimental deixado por Inteligente e Grant.

Kevin Hart pensou que poderia competir com um running back da NFL, mas acabou em uma cadeira de rodasParker Johnson

No entanto, a conversa não se concentrou apenas na dinâmica e estratégias da equipe; teve seu quinhão de momentos alegres. Tatum surpreso Hart com um presente – uma camisa pertencente ao seu filho Duque. As risadas subsequentes enquanto Hart experimentava a camisa, que cabia bem com humor, trouxeram um momento viral à conversa.

Hart deu sua escolha para as finais da Conferência Leste

Hart, há muito tempo Seis torcedor, não resistiu a insinuar que seu time poderia representar um desafio para o Celtas‘ ambições de campeonato, especialmente com o desenrolar James Harden cenário. Tatum respondeu com um tom brincalhão, mas direto, “eles vão?”

Enquanto o Celtas prepare-se para navegar nesta temporada de mudanças e potencial, as aparições de Tatum na mídia proporcionaram aos fãs um vislumbre da nova dinâmica do time e também uma dose de comédia. O Celtas começarão sua jornada em 25 de outubro, ao abrirem sua temporada em Madison Square Garden contra o Knicks de Nova York.