JC Chasez do NSYNC e Lance Bass provocam mais reuniões, ‘Anything Is Possible’

*NSYNC JC Chasez dar Lance baixo estão provocando o potencial dos fãs verem mais do grupo… e parece que não devemos descartar nada ainda!

Recebemos JC no LAX, onde ele nos contou como foi divertido voltar ao estúdio para gravar “Better Place”, a música apresentada no próximo filme, “Trolls Band Together”… especialmente vindo 2 décadas após seu último esforço de estúdio.

Ele se fez de tímido… nos dizendo que por enquanto está apenas focado no single, mas não destruiu completamente as esperanças dos fãs, e até disse: “tudo é possível”.

Lance também estava no LAX, separado de JC, e quando lhe perguntamos a mesma coisa, ele teve uma resposta interessante – colocando o foco no processo contínuo greve de roteiristas e atores .

Ele disse que se as pessoas quiserem ver o grupo se reunir novamente – para uma turnê ou um álbum completo – é melhor começarem a apoiar a greve.

Agora, isso poderia ser uma de duas coisas: ele poderia apenas estar usando sua plataforma para iluminar os milhares de trabalhadores sindicalizados desempregados. Ou… é possível que a turma já esteja em negociações para outra reunião divertida, mas as greves podem estar prejudicando o que eles querem fazer a seguir.

Como você sabe, o ícone da banda reunião no MTV VMAs deixou as pessoas em estado de choque, inclusive Taylor Swiftque recebeu um prêmio deles no início da noite.