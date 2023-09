JCDecaux do Brasil ABRE NOVOS CARGOS em SP, RJ e DF

A JCDecaux, empresa que é parte de um grupo privado francês, especializado no fabrico e na instalação de mobiliário urbano e publicidade exterior, está contratando novos funcionários no Brasil. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, saiba quais são as vagas disponíveis nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal:

Técnico (a) de Suporte Digital – Campinas – SP – Suporte Técnico;

Eletricista – Campinas – SP – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Instalador e Manutentor – Vargem Pequena – Rio de Janeiro – RJ – Manutenção e Instalações;

Jovem Aprendiz Administrativo – RJ – Rio de Janeiro – RJ – Administração Geral;

Técnico (a) de Suporte Digital – Brasília – DF – Manutenção Elétrica;

Analista Financeiro – Júnior – São Paulo – SP – Finanças;

Técnico (a) de Suporte Digital – RJ – Rio de Janeiro – RJ – Suporte Técnico.

Mais sobre a JCDecaux

Sobre a JCDecaux, vale a pena frisar que a companhia trabalha para facilitar a vida da população e oferecer um serviço com excelência para seus clientes. As cidades e anunciantes reconhecem o alto nível do serviço prestado e a manutenção impecável em todos os produtos da JCDecaux.

Além disso, desde sua fundação, a empresa visa contribuir com as comunidades e cidades através de produtos e serviços financiados pela publicidade. O desenvolvimento sustentável sempre foi parte central do modelo econômico do grupo.

Ao longo do desenvolvimento de suas atividades, o compromisso da JCDecaux se traduz num enfoque de responsabilidade com o meio ambiente global, social e sócio corporativo.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da JCDecaux, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.