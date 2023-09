JDC Tech está EM BUSCA de colaboradores no mercado

A JDC Tech, empresa que é uma consultoria de tecnologia especializada em BI, Analytics, Planejamento Estratégico e Outsourcing de profissionais de TI, está contratando novos colaboradores no mercado. Posto isso, antes de dar mais detalhes, saiba quais são os cargos:

Administrador de Banco de Dados Oracle – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Analista de BI Pleno (Power BI) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Infraestrutura – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Vmware – Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Financeiro JR – Belo Horizonte – MG – Temporário;

Desenvolvedor Full Stack (Java/React) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Full Stack – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Full Stack Sênior (.Net/Angular) – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Desenvolvedor (a) Mobile – Android – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Mobile – IOS – Trabalho Remoto – Efetivo;

Engenheiro (a) de Dados – Trabalho Remoto – Efetivo;

Engenheiro de Dados Pleno/Sênior – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Product Owner – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Scrum Master – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a JDC Tech

Sobre a JDC Tech, vale frisar que, contando com a parceira de grandes empresas como Microsoft, IBM, Qlik e Tableau, desenvolve e implementa soluções nas principais empresas do país. Acredita que, para a melhor experiência de trabalho, é necessário desenvolver conhecimento através da tecnologia, aproximando pessoas e empresas.

Através do Outsoursing, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento de projetos e de produtos como Optima e Nexstep e serviços personalizados para atender as necessidades do seu negócio, que encontra meios eficientes para o seu desenvolvimento.

Por fim, é mais que uma empresa de tecnologia, mas uma família apaixonada por inovação, que aprende com o passado e olha para o futuro preparados para as transformações.

Como se candidatar em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



