Jeannie Mai não traiu Jeezy, boato de Mario Lopez foi abatido em meio ao divórcio

Desde então Eita pediu o divórcio Jeannie maio um boato infundado em particular ganhou força online – que ela o traiu com Mário Lopez – mas nos disseram que a especulação de classificação é um monte de besteira.

Fontes próximas a Jeannie disseram ao TMZ… não há absolutamente nenhuma verdade em quaisquer rumores de infidelidade entre ela e o apresentador do “Access Hollywood”, ou com qualquer outra pessoa, aliás.

Parece que o falso burburinho decorre do fato de Jeannie ter sido co-apresentadora convidada de Mario no mês passado em seu programa, mas fomos informados de que qualquer química percebida entre eles é simplesmente profissional. Tradução: é showbiz, pessoal.

Quanto a o divórcio dela nossas fontes dizem que Jeannie está arrasada e com o coração partido e está se concentrando em fazer o que for melhor para sua filha, de 1 ano. Mônaco .

Para quem não sabe, Jeannie compartilhou alguns clipes no mês passado de sua semana como co-apresentadora do noticiário de entretenimento com Mario, que ninguém considerou significativo na época.