Jenna Ortega encerra rumores de namoro com Johnny Depp: “Especulações ridículas”

Jenna Ortega rapidamente pôs fim às especulações “ridículas” em torno de seu suposto romance com o colega ator Johnny Deep, acessando o Instagram para abordar o assunto. A estrela de 20 anos, conhecida por seu papel em “Quarta-feira”, foi flagrado filmando cenas do tão aguardado “Suco de besouro 2“pouco antes do SAG-AFTRA golpe de ataque. Esses rumores começaram a circular quando um relato de fofoca, DeuxMoi, afirmou que eles haviam sido vistos juntos, até sugerindo que poderiam estar trabalhando juntos no filme.

Jenna, porém, não perdeu tempo em esclarecer sua posição sobre o assunto: “Isso é tão ridículo que nem consigo rir. Nunca conheci ou trabalhei com Johnny Depp na minha vida. Por favor, parem de espalhar mentiras e nos deixem em paz.” O representante de Johnny também emitiu um comunicado, descartando os rumores como “infundados” e enfatizando que não havia relação pessoal ou profissional entre os dois atores.

A ideia de Johnny Deep juntando-se ao “Suco de besouro 2O elenco despertou entusiasmo entre os fãs depois que seu nome apareceu nas pesquisas do Google relacionadas ao elenco do filme.

A produção da sequência começou oficialmente em Londres no início de maio, com Winona ryder reprisando seu papel como Lydia Deetz e Jenna retratando sua filha. Michael Keaton também estava programado para retornar como Beetlejuice, com outras estrelas como Filipe Cates e Justin Theroux juntando-se ao elenco.

A produção do filme foi interrompida

Jenna e Winona Ryder foram vistas no set em Hitchin, Hertfordshire, filmando cenas de casamento, e a cidade foi notavelmente decorada para o Halloween do filme. No entanto, devido à greve contínua do SAG-AFTRA e WGA, as produções cinematográficas e televisivas de Hollywood foram temporariamente interrompidas.

A data oficial de estreia de “Suco de besouro 2“foi marcado para 6 de setembro de 2024, marcando 36 anos desde o original Tim Burton o filme foi lançado em 1988.

Além de seu papel em “Beetlejuice 2”, Jenna é reconhecida por interpretar Wednesday Addams na série de sucesso da Netflix “Wed Wednesday”, dirigida pelo próprio Tim Burton. O show recebeu 12 indicações ao Emmy, incluindo Melhor Atriz Principal em Série de Comédia para Jenna.