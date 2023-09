Jenni Hermoso prepara seu retorno ao México para focar apenas em Pachuca

Jenni Hermoso está passando por um dos mais complicado momentos de sua vida.

Depois de vencer a Copa do Mundo em Sidney e o polêmico beijo que recebeu de Luis Rubiales na cerimônia de premiação, o Nascido em Madri jogador se viu sob os holofotes indesejados.

Comunicados de imprensa, vídeos e uma perseguição mediática com a qual ela terá de lidar em Espanha até que ela possa resolver todas as questões legais para poder viajar para México para começar uma nova temporada de futebol com seu clube, Pachuca.

Jenni está passando os dias em Madri cercada por sua família e amigos mais próximos.

O jogador de futebol esteve no destaque da mídia e é sobrecarregado pelo número de meios de comunicação tentando contatá-la através de diferentes canais.

Ela foi orientada a ficar o menos possível ao celular e a ficar longe das redes sociais por um tempo.

Sua última aparição pública foi a última Sábado quando ela foi vista na caixa do Centro Esportivo Wanda em Alcal de Henares para assistir a final do Copa Feminina entre Emlittic de Madrid e AC Milãoonde recebeu o carinho da torcida por quem atuou durante seis temporadas em duas etapas distintas, além de executivos do time e companheiros.

Além de estar cercada pela família, que também passa por momentos difíceis por causa da assédio e pressões ao qual Jenni está sendo submetida de várias fontes, o Nascido em Madri jogadora está em constante contato com sua agência de representação (Camisa MKT) e o sindicato ao qual está filiada (FUTPRO), cujos advogados analisam atualmente o caso e a viabilidade de processar Luis Rubiales, até agora presidente do RFEFpor possível crime de agressão sexual, conforme instado pelo Gabinete do procurador do Audiência nacionalque já abriu processo de investigação no passado Segunda-feira. Jenni teria até 12 de setembro para fazer isso.

Esperando para resolver seu futuro

No momento, nem Jenni nem sua comitiva tomou uma decisão sobre o assunto. O jogador de futebol não pretende falar sobre o assunto e sua opinião permanece a mesma que ela expressou no declaração emitido na semana passada em que ela expressou seus sentimentos: “Me senti vulnerável e vítima de agressões”.

Depois disso, vídeos apareceram em redes sociais em que ela foi vista comemorando o Vitória na Copa do Mundo com seus companheiros de equipe – ambos em Sidney e Ibiza– e até mesmo instantâneos tirados Madrionde ela agora está tentando descansar.

Jenni intenção é viajar para México assim que ela tiver a opção, possivelmente na próxima semana, de voltar Pachucatime pelo qual jogou na temporada passada e que está imerso no Torneio de abertura do Liga Mexicana.

O ás’ programação inclui jogos em 5 de setembro (contra Mazatlán), 11 de setembro (contra Pumas), e 16 de setembro (contra Monterrei).

O clube quer ser cauteloso com tudo o que aconteceu e não comenta a chegada do seu craque.

Lindo espera que ela volte para México irá mantê-la longe dos holofotes e da intensidade midiática dos dias de hoje e que ela pode focar única e exclusivamente no futebol.