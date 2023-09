Jennifer Garner ajuda morador de rua em cadeira de rodas e oferece seus próprios sapatos

Jennifer Garner lidera com gentileza… reservando um tempo do dia para ajudar um sem-teto em Los Angeles, até mesmo tirando os sapatos para deixá-lo calçar.

JG foi flagrada ajudando no domingo na praia de Santa Monica – inclinando-se para fora do carro para entregar ao homem uma sacola com guloseimas essenciais, antes de saltar do passeio para dar um toque ainda mais pessoal.