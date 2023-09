Jennifer Lopez encanta fãs com fotos de lingerie sexy nas redes sociais

Óh, querido, segure seu chapéu porque lá vamos nós de novo com Jennifer Lopez! A mulher que desafia o tempo e a gravidade. Quero dizer, sério, ela é mesmo humana?

Então, JLo decidiu abençoar nós, meros mortais, com um pequeno show de lingerie nela Instagram. Porque por que não? Quando você fica assim, postava fotos de pijama e ainda quebrava a internet!

Ela está exibindo suas coisas neste número preto rendado com toques de branco. É trazido a você por muito íntimoum italiano marca de lingerie que teve a sorte de ter esta deusa como embaixadora.

Jenny do quarteirão aumentando a temperatura para seus fãsJennifer Lopez/Intimissimi

Agora vamos falar de lingerie, querido. Ela está ostentando o Sutiã Pretty Flowers Elena Balconette por US $ 79. E não se esqueça da correspondência Lindas Calcinhas Flores por apenas US$ 9.

Mas não é só a lingerie, não. Jen sabe como trabalhar isso. Ela está recostada na cama, toda sensual com uma camisa de pijama enorme. É como, “Oh, acabei de acordar assim. Nada demais.”

E o que os fãs têm a dizer? Bem, um deles a declarou “o ser humano mais lindo do mundo”. Não posso discutir com isso! Outra é sobre seu assassinato aos 50 anos. Com certeza!

Jlo está deslumbrante em uma sessão de fotos sexy e íntima no quartoJennifer Lopez/Intimissimi

Claro, há a inevitável questão musical. Alguém está perguntando sobre o álbum dela e outro diz: “Esqueça o álbum, dê-nos mais selfies!” Prioridades, pessoal!

E depois há aquele comentário clássico: “Oh, ser Ben Affleck”. Sim, não posso culpar ninguém por pensar isso. Cara sortudo!

Mas aqui está o acordo JLo. Ela não para na lingerie. Não, ela tem uma coleção de maiôs que é mais quente que uma Miami verão. E ela também não tem vergonha disso. Esta mulher sabe como quebrar a internet, uma armadilha de sede de cada vez.

Sensual Jennifer Lopez em lingerie está enlouquecendo os fãsJennifer Lopez/Intimissimi

Então, nas palavras de um de seus admiradores, ela está “envelhecendo como um bom vinho”. Mas, honestamente, acho que ela encontrou a fonte da juventude e simplesmente não está compartilhando as coordenadas do GPS. Jennifer Lopez, sua criatura fabulosa, continue fazendo o que quer! #Este sou eu agora