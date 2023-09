Jeremy Renner e sósia da ex-mulher Sonni Pacheco aparecem juntos, causando frenesi nas redes sociais

Adiretor Jeremy Renner foi visto com uma mulher morena misteriosa em um evento em Los Angeles na noite de quarta-feira. Embora alguns meios de comunicação especulassem que a mulher era sua ex-esposa, Dorme Pachecocom quem teve uma dura batalha pela custódia, Página seis confirmou que a mulher não era Pacheco. O par de Renner tinha uma notável semelhança com o escultor, mas tinha cabelos e olhos muito mais escuros.

Uma testemunha ocular disse ao Page Six que o “Vingadores Ultimato“O astro e seu companheiro passaram a noite inteira juntos na inauguração do Level 8, uma experiência de entretenimento que conta com oito locais diferentes, incluindo dois bares, três restaurantes, dois restaurantes casuais e uma boate. A fonte acrescentou que Renner e seu acompanhante parecia amigável, mas não fez nenhuma demonstração pública de afeto.

O espião também notou Renner e seu acompanhante “sussurrando bem próximos” um com o outro durante a noite e conta que eles tinham um “ótimo relacionamento”. Eles foram acompanhados por Aarão Pauloa esposa dele, Lauren Pauloterra Anderson.Paak.

Renner e sua amiga ficaram fora até meia-noite até 1h. A estrela de “Arctic Dogs” ganhou uma nova vida após um acidente quase fatal com um limpa-neves no início de janeiro, no qual quebrou mais de 30 ossos. Desde então, ele se recuperou milagrosamente e foi capaz de retomar suas atividades habituais, como caminhar no tapete vermelho e ir ao Six Flags.

O casamento de Renner e Pacheco não durou muito

Em março, Renner disse Diane Sawyer em sua primeira entrevista desde o incidente, “Perdi muita carne e ossos nesta experiência, mas fui reabastecido e reabastecido com amor e titânio.” A indicada ao Oscar foi casada com Pacheco, 32, de janeiro de 2014 a dezembro de 2015.

Eles compartilham uma filha de 10 anos, Ava. Após o divórcio, os ex-namorados se envolveram em uma longa e desagradável batalha judicial que os viu brigar por tudo, desde pagamentos de pensão alimentícia até alegações de abuso, a última das quais Renner negado.

Os representantes da Renner não retornaram imediatamente o pedido de comentários da Page Six, mas uma fonte revelou posteriormente que a amiga é Lauren Weiss, esposa de David Weiss, que é um dos amigos mais próximos de Renner.