Jerry Jones está considerando Ezekiel Elliott para o Ring of Honor dos Cowboys, e os fãs estão perguntando: Jimmy Johnson quando?

TO prestigioso Anel de Honra do Dallas Cowboys é o reconhecimento do time às suas grandes lendas. Criado por Tex Schramm e lançado em novembro de 1975, o Ring of Honor inclui 19 jogadores (15 dos quais estão no Hall da Fama da NFL), dois executivos (Schramm e o recentemente falecido Gil Brandt) e um treinador principal (Tom Landry).

Agora, o proprietário e gerente geral dos Cowboys, Jerry Jones, diz que o atual running back do New England Patriots, Ezekiel Elliott (que Jones praticamente demitiu do time no último período de entressafra) está sendo considerado para membro de um grupo tão prestigiado.

Jones falou em The K&C Masterpiece no Audacy’s 105.3 The Fan, dizendo que “Zeke teve uma vantagem para toda a franquia.” O Ring of Honor reconhece jogadores, treinadores e dirigentes de clube de impacto na história do time e atualmente inclui nomes como Troy Aikman, Michael Irvin e Emmitt Smith.

Elliott jogou pelos Cowboys por sete temporadas antes de ser dispensado após a temporada de 2022 devido ao surgimento de Tony Pollard como running back titular do time. Elliott foi selecionado em quarto lugar no draft de 2016 no estado de Ohio e teve uma temporada de estreia impressionante com 1.631 jardas corridas e 15 touchdowns em 15 jogos.

Apesar de seu declínio na produção nas últimas quatro temporadas, Elliott ainda ocupa o terceiro lugar na lista de líderes de corrida de todos os tempos do Dallas, com 8.262 jardas e 68 touchdowns no solo em suas sete temporadas com a franquia. Ele também ajudou a franquia a vencer a NFC East três vezes e a chegar aos playoffs em quatro de seus sete anos.

Zeke enfrentará os Cowboys pela primeira vez

O primeiro confronto de Elliott contra seu ex-clube será neste domingo, quando ele entrará em campo com seu novo time, o New England Patriots, no AT&T Stadium.

Elliott tem servido como reserva de Rhamondre Stevenson para os Patriots nesta temporada e correu para 122 jardas em 28 corridas em todos os três jogos. Este confronto contra seu ex-time sem dúvida terá algum peso emocional para Elliott, que provavelmente receberá uma recepção calorosa dos fãs dos Cowboys.

Elliott tem mérito suficiente?

Mas outros torcedores questionam se os méritos de Elliott são suficientes para fazer parte do Ring of Honor, já que ele pertence a uma geração, junto com Dak Prescott, que não ganhou nada pelos Cowboys e nem chegou a um Conference Championship. Jogo.

Se Jones considera Elliott para tal honra, por que não o ex-QB Danny White, que liderou a equipe em três jogos consecutivos do campeonato NFC, ou Tony Romo, líder de todos os tempos em jardas de passe, passes de TD e classificação de passador? E o que todos estão se perguntando: quando será empossado Jimmy Johnson, vencedor de dois Super Bowls com o time?

Estes são os atuais membros do Cowboys Ring of Honor: