JET está EM BUSCA de novos colaboradores no mercado

A JET, empresa que é uma plataforma de e-commerce omnichannel, desenvolvida para escalar as vendas via web, mobile, marketplaces, loja física, redes sociais e etc, está contratando novos colaboradores no mercado. Dito isso, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de E-commerce Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Front-End Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Implantação Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista QA – conhecimento em testes automatizados – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Banco de Talentos – Infraestrutura – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre a JET

Sobre a JET, é interessante falar que, com mais de 20 anos de experiência e uma das líderes do setor de e-commerce, a JET atua com soluções que operam no modelo SaaS, são escaláveis, apresentam alta performance e têm foco na conversão.

Isto é, sua atuação é baseada na responsabilidade socioambiental, concretizada com iniciativas internas de valorização do time JET e no cuidado com o planeta. A JET é a primeira empresa do segmento de e-commerce a neutralizar 100% das suas emissões de carbono.

Externamente, colabora com projetos como os da Fundação Almerinda Malaquias, viabilizando as vendas via e-commerce de produtos produzidos pelas populações ribeirinhas; e do Acender, gerando receita para os atletas brasileiros de modalidades olímpicas.

Como se inscrever em uma das vagas?

Bom, agora que as vagas da JET já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



