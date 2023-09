Jets QB Aaron Rodgers vê seu retorno aos playoffs após passar por uma cirurgia inovadora no tendão de Aquiles

A lesão no tendão de Aquiles do quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, sofrida na abertura da temporada pelos Jets contra o Notas de búfalo foi o pior começo possível para o ex Empacotador Green Bay pois sua chegada era muito esperada.

Muitos acreditavam que Rodgers seria o responsável por finalmente levar os Jets ao seu primeiro Super Bowl em 55 anosNo entanto, ele entrou em campo com apenas quatro minutos de jogo e sofreu uma lesão terrível que obrigou o camisa 8 a sair de campo.

Lesão de Aaron Rodgers

Me dê suas dúvidas… então observe o que eu faço” – Aaron Rodgers promete retornar à NFL após lesãoShow de Pat McAfee

Depois do fato, os Jets fizeram todos os esforços e, graças às interceptações e fumbles de Josh Allen, conseguiram vencer o jogo na prorrogação.

Aaron Rodgers se machucou em seu primeiro jogo com os Jets

Logo após a lesão, a equipe médica dos Jets contratou os serviços do renomado cirurgião ortopédico Dr. Neal ElAttrache que, junto com sua talentosa equipe, realizou um procedimento para inserir uma cinta interna chamada ‘ponte rápida’ em seu tendão de Aquiles esquerdo totalmente rompido.

Rodgers será submetido a um procedimento em Los Angeles na quarta-feira, na esperança de que Rodgers possa retornar mais cedo para jogar pelos Jets. Além da cirurgia, o QB também pode receber injeções de plasma rico em plaquetas, popularizadas por Kobe Bryant, que sofreu a mesma lesão em 2013.

O número 8 foi entrevistado no Pat McAfee Show na sexta-feira e falou abertamente sobre o que está acontecendo desde a lesão de segunda-feira “Há muitas ideias diferentes sobre a duração total da reabilitação, acho que o que gostaria de dizer é, só porque ninguém nunca fez isso de uma determinada maneira, não significa que não seja possível,”

Rodgers elaborou aqueles as esperanças são altas mas há muitos obstáculos “Definitivamente, tenho algumas probabilidades contra mim com base na idade, mas gosto disso. Coloque todas as probabilidades contra mim e veja o que acontece. Todo o meu foco e dedicação são em adquirir o máximo de informações e acrescentar ao que já coloquei juntos como um plano de reabilitação muito bom que vai, eu acho, chocar algumas pessoas.“