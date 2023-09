Jimmy Buffett morto aos 76 anos

Como informamos… Jimmy foi forçado a cancelar um show de maio na Carolina do Sul depois de ser hospitalizado no último minuto por um problema que exigia “atenção imediata”.

Além de “Margaritaville”, Jimmy vem lançando sucessos desde a década de 1970 com músicas clássicas como “Come Monday”, “Cheeseburger in Paradise”, “Volcano”, “A Pirate Looks at Forty”, “Fins”, “Changes in Latitudes , Mudanças de Atitudes” e “Por que não ficamos bêbados”… só para citar alguns.