Jimmy Butler “acusa” Milwaukee Bucks de interferir na troca do Miami Heat por Lillard

Aassim que A troca de Damian Lillard com o Milwaukee Bucks foi anunciado, calor de Miami os fãs mostraram sua frustração online com alguns dos memes ou tomadas mais engraçados. Mas quem leva o prêmio pela reação sarcástica mais inventiva é Jimmy Butler com uma história curta, mas engraçada, no Instagram. Enquanto ele falava com seus seguidores, um pequeno sorriso era evidente em seu rosto, mostrando claramente que ele estava apenas sendo sarcástico. No entanto, a frustração é tão real quanto possível para um jogador que sozinho levou a franquia a duas finais da NBA nas últimas quatro temporadas. Ele perdeu os dois porque o Heat não tinha outro All-Star como ele e todos tinham esperanças em Lillard. Aqui está o que Butler disse: “NBA, cara. Vocês precisam investigar se há adulteração do Bucks. Vou apenas divulgar isso. Vocês não ouviram isso de mim, mas eu ouvi através de alguém.”

A reação instantânea picante de Jimmy Butler à negociação de Damian LillardParker Johnson

Jimmy Butler merece coisa melhor por seus esforços

Sendo indiscutivelmente o único jogador que pode ser considerado um verdadeiro All-Star no calor de Miami tem sido uma das experiências mais frustrantes Jimmy Butler feitiço na Flórida. Levar o Heat à final duas vezes e não conseguir vencer nenhuma delas é o motivo Pat Riley estava tentando assinar Damian Lillard por meses. A liderança do time sabe que Jimmy Butler pode não estar tão interessado em levar o Heat a outra vaga nos Playoffs sozinho. Todos os principais candidatos da liga têm pelo menos dois jogadores que conseguem entregar números como Jimmy. Com o Bucks contratando Lillard, a atmosfera no Conferência Leste mudou completamente. Os fãs do Miami Heat realmente pensaram que Dame viria jogar para eles e não tiveram nada além de pura decepção no final.

Então, o que vem a seguir Jimmy Butler? A menos que a equipe consiga reunir um novo parceiro em potencial que possa ajudá-lo no ataque, é provável que ele esteja olhando para um futuro longe da equipe nos últimos bons anos de sua carreira. Você pode dizer que ele está sendo sarcástico, mas também pode ver o rosto de decepção quando Jimmy inicia mais uma temporada sentindo-se completamente sozinho dentro daquela quadra. Se não bastasse o acordo quebrado, o time também tem alguns problemas com outros jogadores que já fazem parte do time. Eles já perderam Vincent e Strus, Tyler Herro não está feliz com a liderança, e Kyle Lowry é tão veterano quanto Jimmy Butler. A próxima temporada não parece boa para o Calor de Miami.