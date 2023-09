Jiri Prochazka x Alex Pereira se prepara para luta pelo título vago dos meio-pesados ​​​​no co-evento principal do UFC 295

Jiri Prochazka enfrentará Alex Pereira para coroar o novo campeão dos meio-pesados ​​​​na co-luta principal do UFC 295, no dia 11 de novembro, em Nova York.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou o confronto na quarta-feira.

A luta serve como o retorno de Prochazka à ação depois de conquistar o título dos meio-pesados ​​​​do UFC em uma guerra com Glover Teixeira, apenas para desocupar o cinturão antes da revanche marcada, após sofrer uma grave lesão no ombro.

Já recuperado e pronto para competir novamente, Prochazka busca recuperar o cinturão que nunca perdeu no octógono ao enfrentar outro ex-campeão.

Pereira, que já detinha o título dos médios do UFC, faz sua segunda aparição na categoria até 205 libras depois de vencer Jan Blachowicz em sua estreia no peso meio-pesado. Em apenas sua sétima luta no UFC, Pereira busca o título da segunda divisão ao enfrentar Prochazka, em novembro.

Prochazka x Pereira é a co-liderança do próximo card no Madison Square Garden, com o campeão peso pesado do UFC Jon Jones defendendo seu cinturão contra Stipe Miocic na luta principal.