JJ Watt reflete sobre sua aposentadoria na NFL: “Estou em paz com minha decisão”

JJ Wattum dos NFLdas estrelas defensivas mais icônicas do clube, encontrou paz com sua decisão de se aposentar, embora acredite que ainda poderia jogar se quisesse. Após uma ilustre carreira de 12 anos, Watt anunciou sua aposentadoria após a temporada de 2022, deixando para trás um legado de domínio em campo e uma mentalidade de família em primeiro lugar.

O lado defensivo de 34 anos, conhecido por seu incrível atletismo e ética de trabalho incomparável, fez a difícil escolha de se afastar do jogo que amava. Nesta temporada, pela primeira vez desde 2010, ele assistirá ao NFL do lado de fora durante a Semana 1.

Watts jornada no NFL foi uma montanha-russa de altos e baixos. Ele reivindicou o Jogador Defensivo do Ano título três vezes nos primeiros cinco NFL temporadas, estabelecendo um padrão extraordinário de excelência. No entanto, lesões interromperam seus últimos anos, e ele frequentemente alternava entre campanhas saudáveis ​​​​e cheias de lesões.

Em sua temporada de despedida, Watt conseguiu recuperar parte de sua glória passada, acumulando 12,5 sacks – seu maior total em vários anos. Embora ainda possua a capacidade de ter um desempenho de elite, ele optou por se aposentar em seus termos, com o desejo de desfrutar de uma aposentadoria saudável e de passar um tempo valioso com sua família.

Watt refletiu sobre sua decisão: “Certamente sinto que ainda poderia [play] se eu quisesse. Mas eu sempre quis ir embora quando ainda tinha alguma coisa sobrando, porque você nunca quer correr até que as rodas caiam completamente. Eu realmente queria sair daqui com saúde e poder passar mais tempo com meu filho e minha esposa e poder aproveitar esses momentos e não ficar tentando consertar as coisas com meu corpo.”

A aposentadoria de JJ Watt traz benefícios para sua família

Enquanto Watt reconhece que poderia ter continuado a se destacar em campo, ele aprecia a nova liberdade que a aposentadoria traz. O peso da rotina diária, das sessões de cinema e dos treinos matinais foi eliminado. Em vez de, Watt agora gosta de atividades de lazer como jogar golfe e viajar com seus entes queridos.

Embora ele esteja bem adaptado à vida aposentada, Watt recentemente voltou ao campo de futebol em uma função diferente. Ao lado de sua esposa, Agoraele organizou um evento de flag football como parte de sua parceria com Frito-Lay, visando combater a insegurança alimentar nas escolas. Com espírito lúdico, Watt expressou seu lado competitivo, brincando: “Quando tenho a chance de vencer minha esposa em qualquer coisa, especialmente em um esporte, fico realmente ansioso por isso”.

Enquanto Agora afirmou com humor seu domínio, Watt está satisfeito com o capítulo atual de sua vida. Enquanto o NFL a temporada começa, ele admite que sente falta dos rituais pré-jogo, da camaradagem e da emoção do dia do jogo. No entanto ele encontra consolo em sua liberdade recém-adquirida e aprecia momentos preciosos com sua esposa e seu filho Então.

Watta Walter Payton Homem do Ano destinatário, deixa um legado incrível, tendo feito cinco Pro Bowl aparições, cinco Primeira equipe All-Pro seleções e passando suas duas últimas temporadas com o Cardeais do Arizona. Sua decisão de se aposentar pode ter posto fim à sua NFL carreira, mas marcou o início de um novo capítulo emocionante cheio de família, aventura e memórias queridas.