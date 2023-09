JJ Watt se junta ao coro de fãs reclamando da linha ofensiva do Chiefs: “Está começando a ficar um pouco ridículo”

JJ Watt provou que sentiu falta da NFL assim como todos nós, saltando X e oferecendo seus comentários sobre o que estava acontecendo no jogo Lions vs Chiefs que deu início ao temporada regular.

O ex-texano e cardeal não citou nenhum nome, mas ele repetiu o que os fãs do Lions estavam reclamando incansavelmente nas redes sociais depois de ver o ataque do Chief, Jawaan Taylor, escapando com óbvias partidas falsas que não foram convocadas pelos árbitros.

JJ Watt “Está começando a ficar um pouco ridículo”

Wattque é considerado um dos melhores defensores da história da liga, comentou abertamente a situação, explicando a mecânica que os jogadores usam para obter qualquer vantagem possível durante o snap, dizendo “Os tackles ofensivos saem mais cedo. Isso é parte da vantagem deles. Eles conhecem a contagem de snaps, nós não, então eles tentam sair daquele milissegundo mais cedo para dar um salto, para ficar um pouco mais amplo para chegar à sua frente… Eu não os culpo de forma alguma. Eu faria exatamente a mesma coisa.”

nenhuma palavra continuou questionando por que os árbitros não tomam nenhuma ação para impedir o movimentos ilegais e chamou as penalidades óbvias de ridículas: “Eu pessoalmente acho que essa bandeira acerta porque algumas delas estão começando a ficar um pouco ridículas.”

O futuro Membro do hall da fama também fez comentários sobre a retenção de chamadas, reconhecendo que essa violação específica do livro de regras acontece em todas as jogadas, e reconheceu que seria impossível para os árbitros marcar todas as penalidades: “Holding é holding. Eu sou um jogador de linha D. Eu acho que há holding em todas as jogadas? Com ​​certeza. Eu acho que eles vão pagar todas as chamadas em espera? Não.”

O 34 anos terminou seu vídeo aceitando que se ele fosse um atacante ofensivo tentaria fazer a mesma coisa para ter vantagem.

“Se eu fosse um O-lineman, estaria pulando aquela contagem de snap e também estaria segurando, então não posso culpá-los muito.”

Watt em paz com a decisão de aposentadoria

O três vezes melhor defensor do anoEle jogou o último jogo de sua ilustre carreira na NFL em dezembro passado e logo depois anunciou sua decisão de pendurar as chuteiras.

Em entrevista com rádio SÍRIO em maio, o Anel de Honra do Texas membro disse que não se arrependeu de se aposentar do NFL e ele não tinha vontade de voltar a jogar: “Estou muito em paz com a minha decisão. Estou muito em paz com a forma como tudo aconteceu e como tudo terminou… Sou um cara que se vou fazer isso, vou ir lá para tentar ser o melhor, e agora sei que não estou treinando dessa maneira; não estou tratando meu corpo dessa maneira. Então, não vou me colocar em uma situação em que eu também vou parecer um idiota.”